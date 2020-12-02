İrfan Can Kahveci: Keşke hat-trick yapmasaydım da...

Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta maçında Başakşehir, sahasında Leipzig'e uzatma dakikalarında Sörloth'un attığı gol sonrasında 4-3 mağlup oldu.

Karşılaşma sonrasında Başakşehir'de 3 gol atarak maçın yıldızı olan İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu "İlk hat-trick Şampiyonlar Ligi'ne denk geldi. Çok zor bir gruptaydık. Kıran kırana mücadele ettik. Şampiyonlar Ligi umutlarımızı devam ettirmek istiyorduk. Keşke hat-trick yapmasaydım da ümitlerimiz devam etseydi." sözlerini sarf etti.