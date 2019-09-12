İrfan Can Kahveci: Jenerasyonu yakaladık
Andorra ile Moldova karşılaşmalarında ilk 11’de yer alan ve A Milli Futbol Takımı’nın galibiyetlerinde büyük pay sahibi olan İrfan Can Kahveci, EURO 2020 Elemeleri’ni şu sözlerle değerlendirdi: “Rahat, güzel ve iyi bir oyun sergiledik ve sonucunu aldık. İzlanda’nın yenilmesi de büyük bir avantaj oldu. Bizim takımımızın iyi bir jenerasyon yakaladığını ve bundan sonraki turnuvalara da katılacağımızı düşünüyorum.”
Andorra ile Moldova karşılaşmalarında ilk 11’de yer alan ve A Milli Futbol Takımı’nın galibiyetlerinde büyük pay sahibi olan İrfan Can Kahveci, EURO 2020 Elemeleri’ni şu sözlerle değerlendirdi: “Rahat, güzel ve iyi bir oyun sergiledik ve sonucunu aldık. İzlanda’nın yenilmesi de büyük bir avantaj oldu. Bizim takımımızın iyi bir jenerasyon yakaladığını ve bundan sonraki turnuvalara da katılacağımızı düşünüyorum.”