İrfan Can Kahveci: Jenerasyonu yakaladık

Andorra ile Moldova karşılaşmalarında ilk 11’de yer alan ve A Milli Futbol Takımı’nın galibiyetlerinde büyük pay sahibi olan İrfan Can Kahveci, EURO 2020 Elemeleri’ni şu sözlerle değerlendirdi: “Rahat, güzel ve iyi bir oyun sergiledik ve sonucunu aldık. İzlanda’nın yenilmesi de büyük bir avantaj oldu. Bizim takımımızın iyi bir jenerasyon yakaladığını ve bundan sonraki turnuvalara da katılacağımızı düşünüyorum.”