İrfan Can Kahveci: İlk yarıdaki gibi oynarsak, iyi yoldayız

Süper Lig 'in 23. haftasında Sivasspor , Fenerbahçe 'yi konuk etti. 1-1'lik eşitlikle sona eren maçın ardından Sarı-Lacivertli ekipte İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin en zorlu deplasmanlarından birinde olduklarını belirten İrfan Can Kahveci, maçın ilk yarısının istedikleri gibi gittiğini belirtti.

İrfan Can Kahveci'nin açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye'nin en zorlu deplasmanlarından birindeydik, 2 gün önce maç oynamıştık, saha da biraz ağırdı ama bunlar bahane değil. İlk yarı istediğimiz gibi gitti. İkinci yarı Sivasspor golü bulmak için biraz daha bastırdı."

" İkinci yarı onlara uyduk. İlk yarıdaki gibi oynarsak, iyi yoldayız. İnşallah ilk yarıdaki gibi devam ederiz. 1-0'dan sonra da 2-3 net pozisyonumuz vardı. Bunları gol yapmamız lazım 3 puanı almak için. İnşallah diğer maçlarda bunları yaparız."



