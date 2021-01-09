Süper Lig’in 18. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 6-0 yenen Galatasaray, ligde 2 maçlık aradan sonra galibiyetle tanıştı. Galatasaray’ın gollerini Diagne, Belhanda (3), Oğulcan ve Babel kaydetti. Oğulcan Çağlayan'ın golü sonrası Taylan Antalyalı ile birlikte yaşadığı sevinç ise geceye damga vuran anlardan biri olarak dikkat çekti. İkili, Galatasaray'ın transfer etmek istediği, yakın arkadaşları İrfan Can Kahveci'nin gol sevinci ile büyük mutluluk yaşadı.

Karşılaşma sonrası her iki futbolcu da sosyal medya hesaplarından Gençlerbirliği maçındaki gol sevinçlerini paylaşırken bu durum İrfan Can'ın Galatasaray'a transfer olmak üzere olması ile ilgili yorumlandı.

İki kulüp arasındaki görüşmelerin, bir anlaşma zemini üzerinde devam ettiği ve transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu gelen haberler arasında. Fatih Terim'in planlarında önemli bir yer tutan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu aynı zamanda Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan çok yakın arkadaş...

Taylan Antalyalı'nın İrfan Can Kahveci paylaşımı taraftarını heyecanlandırmıştı

Geçtiğimiz günlerde doğum günü kutlanan Taylan Antalyalı, Instagram hesabında Yasin Becek isimli bir kullanıcının "Buluşmaya az kaldı" şeklindeki paylaşımına hikayesinde yer vermiş ve Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırmıştı.







