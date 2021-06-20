İrfan Can Kahveci füzeyi yolladı, Şenol Güneş karar değiştirdi

A Milli Takımımız, EURO 2020 A Grubu 3. ve son maçında İsviçre ile kozlarını paylaştı. EURO 2020’de ilk kez 11’de İsviçre karşısında şans bulan İrfan Can Kahveci, 62. dakikada Yann Sommer'i harika şutuyla avladı ve Türkiye'nin turnuvadaki ilk golünü kaydetti.

Gol öncesi Okay Yokuşlu ve Yusuf Yazıcı, değişiklik için kenarda beklerken Şenol Güneş, attığı muhteşem gol sonrası İrfan Can'ı oyunda tuttu.

A Milli Takım 'ın EURO 2020'deki ilk golü İrcan Can Kahveci'den geldi.

Bakü Olimpiyat Stadı'nda İrfan Can'ın ismi anons edilirken, son anda karar değiştiren Şenol Güneş, Kaan Ayhan'ın yerine Okay Yokuşlu'yu, Ozan Tufan'ın yerine ise Yusuf Yazıcı'yı oyuna sürdü.

İrfan Can'ın harika şutunun ağlarla buluştuğu o an.

Golün ardından 18 daha oyunda kalan 25 yaşındaki orta saha, 80. dakikada yerini Orkun Kökçü'ye bıraktı.