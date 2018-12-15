Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir, evinde konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Lider Başakşehir puanını 34'e yükseltirken, Galatasaray 26 puana ulaştı ve maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti. İki takım arasındaki 8 puanlık fark ise değişmedi.

Mücadelenin ardından Başakşehir'in başarılı ismi İrfan Can Kahveci yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

İşte genç futbolcunun açıklamaları:

"Maça iyi başladık. Attığım golle de bir öz güven geldi. Her hafta şutları deniyorum. Gol atmaya, asist yapmaya çalışıyorum. Takımımız da çok iyi gidiyor. Bugün çok basit bir gol yedik. Sonuçta kaybetmedik, Galatasaray ile puan farkı duruyor."

"Her hafta şutları deniyorum, gol atmaya çalışmıyorum, bugün de iyi başladık ama basit gol yedik. Sonuçta kaybetmedik ve Galatasaray ile puan farkımız duruyor. İnşallah Alanya'da galip gelmeyi düşünüyoruz. Bu sezon şampiyon olup sonra Avrupa'ya gitmek istiyorum."