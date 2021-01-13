İrfan Can Kahveci transferi uzun süre daha gündemdeki yerini koruyacak gibi görünüyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in mutlaka kadrosunda görmek istediği 25 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandı. İrfan, en yakın dostları Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'la birlikte oynamayı çok istiyor. Öyle ki, Başakşehir'e Rus kulüplerinden cazip teklifler gelmesine karşın, milli futbolcunun bu görüşmelere katılmak istemediği ve Galatasaray'a gitmek için kulübünden kolaylık talebinde bulunduğu öne sürüldü. Başakşehir cephesi ise bonservis ücreti ödemeye hazır kulüpler varken, Galatasaray'la takasa girme fikrine sıcak yaklaşmıyor. Buna karşın isimler üzerinde görüşmeler ve pazarlıklar devam ediyor.

Fener de devreye girince...

Son olarak Başakşehir'e Diagne, Luyindama ve Babel'i öneren Sarı-Kırmızılılar, teklif paketine şu an başka takımlarda kiralık oynayan birkaç genci ve bir miktar da para eklemeye hazırlanıyor. Eğer ortak yol bulunabilirse, bu paranın sezon sonunda ödenmesi ve Finansal Fair Play bütçesinden düşülmemesi planlanıyor. Aksi takdirde Visca'yı da İrfan Can'la birlikte renklerine bağlamak isteyen Galatasaray'a, Başakşehir'in kestiği fatura 20 milyon Euro'yu buluyor ve Sarı-Kırmızılılar'ın bu şartlarda transferi bitirme ihtimali bulunmuyor. Özellikle Fenerbahçe'nin de her iki yıldız için son anda devreye girmesi, pazarlıkları iyiden iyiye kızıştıracak gibi görünüyor.