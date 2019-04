İrfan Can Eğribayat kimdir? Kaç yaşında?

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’un genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat, Muslera'ya alternatif arayan Galatasaray'ın gündemine geldi. 20 yaşındaki gelecek vaad eden kaleci, ''Başkanımız Bayram Akgül’ün ara transfer döneminde Galatasaray’la görüştüğünü biliyorum.'' diye konuştu.

Galatasaray'da oynamanın her futbolcunu hayali olduğunu dile getiren 20 yaşındaki eldiven, “İlk hedefim oynayabileceğim bir kulübe transfer olmak. Çünkü Adanaspor’da misyonumu tamamladığımı düşünüyorum. Galatasaray haberlerini ben de basından takip ettim. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi kim gitmek istemez ki ? Başkanımızın Bayram Akgül’ün ara transfer döneminde Galatasaray’la görüştüğünü biliyorum. Kulüpten yetkililer bu durumu benimle paylaştı. Devre arasında yurt dışından Çek Cumhuriyeti, İsveç ve Belçika ekipleri de takip etmişti” ifadelerini kullandı.

İrfan Can Eğribayat kimdir?

30 Haziran 1998 Adana doğumlu olan İrfan Can, futbola 2007 yılında Adanaspor altyapısında başladı. 7 sene boyunca çeşitli kategorilerde forma giyen İrfan Can, 2014 yılında profesyonel imzasını attı. Kısa süre içerisinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç eldiven, genç milli takımlara çağrıldı. Turuncu-beyazlı takımın altyapısından yetişen 20 yaşındaki kaleci İrfan Can, Akdeniz ekibinin A takımında 2014-2015 sezonundan bu yana ter döküyor. 21 Yaş Altı Milli Takımı’nda da forma giyen genç file bekçisi, bu sezon geride kalan 15 maçlık periyotta, 14 müsabakada ilk 11’de sahaya çıktı, 1 maçta da sonradan oyuna girdi. 1.94 boyunda olan genç kalecinin Adanasporla 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.