İrfan Can açıkladı: Galatasaray kulübüme teklif yaptı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’un genç file bekçisi İrfan Can Eğribayat'dan flaş Galatasaray açıklaması geldi. Radyospor’da Salim Manav’ın canlı yayın konuğu olan İrfan Can, ''Başkanımız Bayram Akgül’ün ara transfer döneminde Galatasaray’la görüştüğünü biliyorum.'' diye konuştu.

Galatasaray'da oynamanın her futbolcunu hayali olduğunu dile getiren 20 yaşındaki eldiven, “İlk hedefim oynayabileceğim bir kulübe transfer olmak. Çünkü Adanaspor’da misyonumu tamamladığımı düşünüyorum. Galatasaray haberlerini ben de basından takip ettim. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi kim gitmek istemez ki ? Başkanımızın Bayram Akgül’ün ara transfer döneminde Galatasaray’la görüştüğünü biliyorum. Kulüpten yetkililer bu durumu benimle paylaştı. Devre arasında yurt dışından Çek Cumhuriyeti, İsveç ve Belçika ekipleri de takip etmişti” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en iyi kalecisi Muslera olduğunu söyleyen İrfan Can, idolünün ise Barcelona'nın Alman kalecisi Ter Stegen olduğunu belirtti. İrfan, “Türkiye’nin şu anda en iyi kalecisi Muslera. Yerli kaleci anlamında da en iyi isim Mert Günok, bence 15-20 yıl boyunca milli takım kaleci sıkıntısı yaşamayacaktır. En beğendiğim kaleci Barcelonalı Stegen, kendisini Barcelona’ya transfer olduğundan beri takip ediyorum. Dünya futbolunda kalecilerin artık kurtarışları kadar ayaklarını kullanması da önemli bir avantaj. Avrupa’da kalecinin geriden oyun kurmasına çok önem veriliyorlar”dedi ve sözlerini noktaladı.

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