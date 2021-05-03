Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz da, bugün çok önemli bir müsabakaya çıktıklarını belirterek, "Burada kendi sahamızda Kayserispor müsabakasında yüzde yüz kazanmak istedik. 90 dakikaya baktığımız zaman iki çok farklı bir devre izledik. Özellikle hiç iyi oynamayan bir Yeni Malatyaspor vardı. Konsantrasyonumuz burada neden böyle düştü anlamadık. İlk devre net bir şekilde iyi oynayamadığımızı söyleyebiliriz. Fakat şunu eklemek istiyorum; akşam televizyonda da görülür, ne olursa olsun yani Adem'in bir pozisyonu vardı, Karim Hafes'in bir pozisyonu vardı, bir şey demiyorum. Bu gol veya faul veya yok, biz faul olarak gördük, belki yanlış gördük, olabilir. Fakat Adem'in pozisyonunda oyuncumun tamamen sakatlanma durumu vardı. Kart görse ne olur? En önemli oyuncularımdan biri, kaptanımız orada. Arkadan tendonuna yapılmış bir hareket var orada. Kesinlikle kırmızı kart. Analiz yaptığımızda ilk devre iyi oynamayan, ikinci devre çok farklı bir Yeni Malatyaspor vardı. Kaldı ki maçı çevirme sadece beraberliğe değil, maçı çevrime fırsatlarımız vardı, direklerden dönen topumuz vardı. Oyuncularımız burada karakter gösterdi. Kolay değil tabi her hafta baskı altındasınız. Sonuç almak zorundasınız, puan almak zorundasınız, puanlar almak zorundasınız. O yüzden arkadaşlarımız burada karakter gösterdi. O yüzden bizim için tabi ki kazanmak istiyorduk ama her puanın da önemli olduğunu diyebiliriz bu durumda. Şöyle bir şey diyeyim; ikinci devre Kayserispor bilmiyorum, belki iki veya üç kere orta sahayı geçmiştir. Bunu da net bir şekilde söyleyebiliriz. Burada o yakaladığımız fırsatları daha iyi değerlendirmiş olsaydık yine de farklı kazanmış olacaktık" diye konuştu.

'Oraya 3 puan için gideceğiz'

'Haftaya Çaykur Rizespor maçına çıkacaksınız, rakibiniz üst sıraları UEFA'yı hedeflemekte, nasıl bir skor almayı hedeflediniz' sorusuna İrfan Buz, "Orada yine savaşacağız arkadaşlarımızla. Gereken puanları alacağız. Yeni Malatyaspor'umuz da her türlü ligde kalma anlamında, Allah'ın da izniyle puanları almak istiyoruz. Oraya 3 puan için gideceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. 3 tane müsabakamız var. O müsabakalardan gereken puanları alacağız Allah'ın izniyle" yanıtını verdi.



