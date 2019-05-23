İrfan Buz’a İran’dan talip

Bursaspor, Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor ve Osmanlıspor’da görev alan deneyimli hoca İrfan Buz’a İran’dan teklif geldi. Daha önce Ertuğrul Sağlam’ın da görev yaptığı Tractor Sazi takımı, Buz’a iki yıllık bir proje sundu.

Sezonun sonunun gelmesiyle birlikte adı Süper Lig takımlarıyla da anılan, Kasımpaşa’nın yakından ilgilendiği Buz’un, gelen bu öneriyi değerlendirme aşamasında olduğu bildirildi. Yeni Malatya’yı Süper Lig’e çıkaran 47 yaşındaki çalıştırıcıya daha önce İsviçre’nin Luzern takımı da teklif götürmüştü. 5 dil bilen İrfan Buz, Almanya’da da görev yapmıştı.