İrfan Buz: Yeni sezonda, Yeni Malatyalılar’ın yüzü gülecek

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Yeni Malatyaspor’da teknik direktör İrfan Buz, farklı bir oyun anlayışıyla lige başlayacaklarını söyledi. 3’lü savunma ekolünün yeniden gündeme geldiği günlerde bu sistem üzerinden değerlendirme yapan Buz, şunları söyledi: “3’lü sistem size çok daha fazla hücum ve savunma opsiyonu sunar. Ancak kadro yapınızın da buna uygun olması gerekir. Transferlerimizi tamamen buna göre yaptık. Savunma gücüyle öne çıkan 3’lü anlayışını, çok daha hücumcu bir oyuna evirerek ligde fark yaratmak istiyoruz. İçeride ve dışarıda farklı bir kurgu gerektiren bu anlayışa şu ana kadar oyuncularımız da çok iyi geri dönüş gösterdi.”

‘Sıkıntı yaşamayacağız’

“Yeni sezonda artık sıkıntı yaşayan değil, sıkıntı yaşatan bir Malatya olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Uzun süredir üzerinde çalıştığım bir taktik anlayışla taraftarımızı mest edeceğiz. Yeni sezonda, Yeni Malatyalılar’ın yüzü gülecek.”

İrfan Buz’un 83 yaşındaki babası Mehmet Buz, tam bir futbol sevdalısı... İrfan Buz ve yardımcılığını yapan kardeşi Erkan Buz’u Bolu kampında yalnız bırakmayan, sezon öncesi hazırlıkları yakından takip eden Baba Buz, torunu Anıl Buz’la birlikte vakit geçiriyor.

‘Türk futboluna sınır değil sistem şart’

Yeni sezonda uygulanacak olan yabancı sınırlaması hakkında da konuşan Buz, “ Bursaspor ’da Ozan Tufan, Harun Tekin, Gençlerbirliği’nde İrfan Can Kahveci, Halil İbrahim Pehlivan, Malatya’da Rahman Buğra ve Sadık Çiftpınar... Hepsi genç ama yetenekli oyunculardı. Hiç tereddüt etmeden kulübeden alıp sahaya koydum ve bugün geldikleri nokta ortada. Gençler sınırla değil rekabetle yetişir, gelişir. Türk futbolunun sınıra değil, sisteme, rekabete, güce ve akla ihtiyacı var” diye konuştu.

‘Hocanın el yazısı olmalı’

“Bir takımı izlerken en önemli şey teknik adamın planını görebilmektir. Bu da hocanın el yazısı demektir. Teknik direktör kafasındaki planı, çalıştırdıklarını sahada gösterebilmeli. Yeni Malatyaspor’da bu şekilde bir oyun oynamak istiyoruz. Hâlâ eksiklerimiz var, gereken takviyeler yapıldığında çok daha iyi bir takım olacağız. Sezona hazır bir şekilde başlamak istiyoruz.”