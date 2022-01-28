Bursaspor ’da iki dönem teknik direktörlük yapan, Ozan Tufan’ı vitrine çıkartıp, Enes Ünal’ı parlatan İrfan Buz, ikinci gelişinde de Batuhan Kör’le çalışmış, Taha Altıkardeş ile Kerem Şen’i de genç yaşlarına rağmen zaman zaman idmanlara almıştı. Bursaspor’u UEFA’ya taşıyan son teknik adam olan Buz, Trabzonspor ’un toplam 29 milyon TL bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı 3 genç oyuncuyla ilgili FANATİK’e konuştu.

‘Hiç tereddüt etmedim’

İrfan hoca, “Öncelikle ülkemizde hem gençleri oynatabilmek, bir yandan da sonuç getirmek gerçekten çok zor. Çünkü futbol iklimimiz malesef skor odaklı ve sabırsızlık üzerine kurulu. İlk dönemimde Vakıfköy’ü de iyi bilen biri olarak, Ozan Tufan ve Enes Ünal konusunda hiç tereddüt etmedim. Keza ikinci dönemde Ali Akman, Burak Kapacak, İsmail Çokçalış, Emirhan Aydoğan ve Batuhan Kör gibi gençler vardı takımda. Mesela Batuhan tam anlamıyla modern bir forvet. Pivot gibi de oynar. Golcü sezgileri üst düzeyde. Koordinasyonu iyi. Ve önü çok açık” ifadelerini kullandı.

‘Büyük değer göreceklerdir’

Buz, “Taha ile Kerem’i bu sezon takip etmeye çalıştım. Benim olduğum dönemde tabi çok daha gençlerdi ama zaman zaman idmanlara alıyorduk. Taha’da gördüğüm; bir stoperde olması gereken tüm özelliklere sahip. Fiziği güçlü, ayağı iyi, soğukkanlı. Kerem’in de teknik kapasitesi yüksek, topla ilişkisi muazzam. Fizik olarak da gelişecektir Trabzonspor’da. Bu 3 oyuncunun en büyük şansı, Abdullah Avcı ile çalışacak olmaları... Onları geliştirecek, saha içi kadar saha dışını da planlayacaktır. Çok doğru zamanda, çok doğru bir hocayla buluştular. Sistemi olan ve gençlere değer veren Trabzonspor’da başarı basamaklarını hızlı çıkma şansları yüksek” dedi ve şöyle devam etti:

‘Trabzonspor örnek alınmalı’

“8-10 oyuncu sayabilirim futbola kazandırdığım... Mesela Gençlerbirliği’nde görev yaptığım süreçte İrfan Can, Uğur Çiftçi, Ahmet Oğuz gibi 5 genci Hacettepe’den almıştım. Rahmetli Başkanımız İlhan Cavcav da büyük destek vermişti. Onlara güvenerek, oynatarak bu noktalara gelmelerinde öncülük ettik. Taha, Batuhan ve Kerem’in de ciddipotansiyelleri var. Abdullah hoca, A takıma en doğru şekilde entegrasyonlarını sağlayacaktır. Zaten geliştirmeyi seven bir hoca. Bence Trabzonspor önümüzdeki sezonlara yönelik, müthiş gençlik hamleleri yaptı. Enis Destan da öyle. Trabzonspor, hocasıyla yönetim anlayışıyla, altyapısıyla örnek alınması gereken bir kulüp”

Safa Can Konuksever