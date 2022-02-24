İrfan Buz: Sumudica her şeyi yerle bir etti!

Sezona Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la başlayan ancak başarısız sonuçların ardından görevinden ayrılan teknik direktör İrfan Buz, PlaySpor youtube kanalına özel açıklamalarda bulundu.

İşte İrfan Buz'un canlı yayında yaptığı açıklamaların satırbaşları:

" Trabzonspor 'un bu kadar puan farkı açması hepimizi şaşırttı!"

"Almanya'da pro-lisans kursunu başarılı bir puanla bitirmiş hocalara şans tanınıyor!"

"Julian Nagelsmann 34 yaşında ama 20 yaşından beri antrenörlük yapıyor. 14 yıllık bir tecrübesi var!"

" Süper Lig 'de 3 yenilgi aldığınızda, 4. maç final maçı haline geliyor."

"Ozan Tufan ve İrfan Can Kahveci gibi özel isimleri Türk futboluna kazandırdık. Bir teknik direktör de zaten bunu ister..."

"Bir yere imza atmadan önce orada neler olduğunu, takımın durumunu biliyor olmanız lazım!"

"Sumudica takımın başına geçti, 2 maç kazanınca 'Müthiş bir takım aldım.' dedi. Sonuçlar kötüleşmeye başlayınca da her şeyi yerle bir etti!"