Yılport Samsunspor sahasında karşılaştığı Manisa FK ile 2-2- berabere kaldı.

İlk yarı oynanan futboldan memnun olmadıklarını ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, “2-0 geriye düştüğümüz bir maçı 2-2 beraberlikle bitirdik. Bireysel olarak sadece bir futbolcu değil, özellikle tecrübeli oyuncularımız ilk yarıyı kötü oynadı. Orta sahada mücadele etmezsen, basmazsanız hiçbir şey olmaz. İlk devre özellikle orta saha oyuncularından beklediğim baskı ve coşkuyu göremedim. Adam yanından geçiyor, seyrediyoruz. Her şey olabilir ama sahada ısıracaksınız. Bir oyuncuyla alakalı değil bu. Takım olarak savunma yapıp, takım olarak hücum yapacaksınız. İlk yarıda istediğimiz mücadeleyi vermedik. Top kaybettik, yumuşak kaldık, rakibimize müsaade ettik. Böyle bir şey yok, fıtratımızda yok. Ben bunu kabul edemem. Bazı şeyler içten gelecek. İnanacaksın. Ben kabul etmiyorum. Seyirci baskısını da kabul etmiyorum. Tecrübeye sahipsiniz, kaç tane maç oynamışsınız, mücadelenizi vereceksiniz. Sonuçta karşılaşma 2-2- bitti. Önümüzdeki maçlara bakacağız” dedi.



