İrfan Buz: Ligler devam etmeli

Tecrübeli teknik direktör İrfan Buz, Misli Tv'de Zeynep Özdemir'in konuğu oldu! Almanya'dan yayına katılan İrfan Buz, Koronavirüs nedeniyle durdurulan liglerin, salgın en az seviyeye indirildikten sonra devam etmesi gerektiğini söyledi.

- Vaktinizi nasıl geçiriyorsunuz? Herkesin kendini dinlediği belki özeleştiri yaptığı bir dönem. Sizin için nasıl geçiyor?

Kolay bir durum değil. Aciz kaldığımız anlar da olabiliyor. Sevginin, sarılmanın, özlemin, birlikte olmanın ne kadar önemli olduğunu fark edebiliyor insan bu süreçte.

- UEFA'nın Eylül'e kadar liglerin bitirilmesi yönünde bir tavsiyesi var. Dünya şu an futbolun başlamasına hazır mı?

Almanya'da bu süreci çok iyi yönetiyorlar. Gereken tedbirleri erken aldılar ve hastaların yüzde 70'i iyileşmiş ve taburcu durumda. Türkiye'de de aynı şekilde sağlık bakanımız, bilim kurulu çalışıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum, hastalara da acil şifalar diliyorum. Birebir kıyaslamak yanlış olur çünkü Fransa'da, İtalya'da ve Amerika'da vaka sayıları çok daha ileri seviyede. Bu durumda her ülkeden aynı isteği beklemek yanlış olur. Spor kulüpleri yayın gelirleri, tribün gelirleri durduğu için zor durumda. Ben Türkiye'de liglerin devam etmesini istiyorum. Son 8 hafta kaldı ve hakkaniyet açısından maçların tamamlanması gerekir. Her şey yerine getirilirse ve ortam müsait olursa oynanmalı.

- Sosyal mesafeyi futbolcular arasında korumak, maskeyle oynanması nasıl mümkün olacak? Buna hazır mıyız?

Bilim adamları testlerle birlikte bu spor yapılabilir mi bunu araştırıyor. Futbolun açık alanda oynanması avantaj, en azından kapalı alanda oynanan bir spor değil. Ayrıca takım, teknik ekip, personel düşünüldüğünde yaklaşık 40 kişilik bir grup oluşuyor. Ayrıca futbolcuları düşünecek olursak hepsi sağlıklı insanlar, riski grubunda değiller. Maskeyle bir futbolcunun oynayabileceğini düşünmüyorum. Sağlıklı olmaz ve bu nedenle o öneri kabul görmez. Farklı açıdan bakmak gerekirse futbolcular arasındaki hastalık yayılımını çok minimal bir ölçüde görüyorum. Çünkü tanıdığınız bildiğiniz, test yapabildiğiniz bir ortamda oynanacak futbolu.

- Futbolcuları bu yaşananlara psikolojik olarak hazırlamak da çok zor. İstemeyebilirler. İngiltere'de hergün test yapılacak şekilde ligleri başlatmayı düşünüyor. Ama her maçta birçok görevli oluyor ve sadece 1 kişi bile hastalansa yayılması anlamına geliyor. Sizin bu konulardaki düşünceniz nedir?

Biz tamamen varsayımlarla ilerleyebiliyoruz şu an. Süreci virüs belirliyor. Bizim çözüm odaklı planlar yapmamız gerekiyor. Virüsü tamamen ortadan kaldıramıyoruz. Almanya'da okulların açılması düşünülürken şimdi riskleri düşünüyorlar. Futbolda da elbette tamamen sağlık ön planda tutularak şartlar uygun hale getirilirse oynanma durumu konuşulmalı. Oynanması da kulüplerin ekonomik olarak rahatlaması açısından çok önemli. Futbolcular için de her türlü riskin minimuma indirilmesi durumunda oynama durumu konuşulabilir. Tabii ki devletimiz karar verecek oynanıp oynanmayacağına, ben sadece sektör olarak oynanmasının ne kadar önemli olduğunu vurguluyorum.

- Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbolculardan indirim istendiğini söyledi. Başka kulüplerde de bu konuşuluyor. Siz bu konularda ne düşünüyorsunuz?

Her kesimin fedakarlık yapması gerekiyor. Dersler çıkarılması gerekiyor. Bazı şeyleri fırsat olarak görebiliriz. Mesela transfer konusu. Çok maliyetli transferlerden kaçınılması gerekiyor. Taraftarların da fedakarlık yaparak beklentisini düşürmeli, büyük transferler beklememeli. Çok daha iyi scouting yapılması gerekiyor. Yabancı futbolcuları iyi izleyip az maliyetli isimleri getirmek gerekiyor. Genç futbolculara fırsat verilmeli. Ben Almanya'da eğitim almanın da artısıyla gençlerle çok uyumlu çalışıyorum. Bazı kulüplerde transfer konusunda hatalar yapılıyor. Scouting işini ikili ilişkilere göre değil, işi iyi bilen ve iyi uygulayan kişilere vermek gerekiyor.

- Juventus ve Barcelona gibi ekipler futbolcularla anlaşıp maaş indirimi istedi. Ülkemizde de bu uygulanabilir mi?

Futbolcular da fedakarlık yapmak zorunda. Paris Saint Germain'de de indirime gidildi. Neymar mesela gelirinin neredeyse yüzde 50'sini kaybedecek. Futbolcuların da teknik direktörlerin de bu konuda anlayış göstereceğini düşünüyorum.

- Fransa'da ligler mevcut puan durumuyla tescil edildi. Bu durum domino etkisi yaratabilir mi? Diğer liglerde de benzer kararlar çıkar mı?

Her ülkede süreç farklı ilerleyebiliyor. Fransa, Almanya, Türkiye hemen her ülkede farklı şartlar yaşanıyor. Virüsün süreci belirlediğini belirtmiştim. Fransa ve İtalya'da rakamlar çok yüksek. Her ülkenin kendi şartlarında karar vermek zorunda. Bu nedenle domino etkisi yapacağını düşünmüyorum. Almanlar son 9 maçı oynamazsa 750 milyon Euro gelirden olacaklar. Bunlar da düşünülüyor tabii. Çok zor bir durum.

- UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için yeni planlamalar yapacağını açıkladı. Bu konuyla ilgili düşünceniz ne?

Avrupa platformunda ülkeler arasında maçlar oynanıyor. Her ülkede şartların farklı olduğunu söylemiştim. Bu durumda herkesin kendi liginde riski minimuma indirme şansı olabilir ama farklı ülke takımlarının maçlarında risk daha yüksek olacaktır. Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacaktı ama bu yıl oynanmazsa gelecek sezon İstanbul'da oynanabilir. Bu tip yeni planlamalar olabilir.

- Futbolcu 'Ben oynamıyorum, gelmiyorum' derse ve bunu başta Cristiano Ronaldo gibi isimler söylerse futbola etkisi ne olur?

Zihinsel açıdan futbolcuların durumu önemli. Ronaldo'nun dönmek istememesi kendi kararı olur tabii ama çok yüksek ücretler alıyorlar. Oynamaması durumunda Juventus'un kalitesi de elbette düşecek. Zihinsel olarak takımların futbolcuları psikologlarla çalışıp hazır hale getirme imkanı var.

- Peki siz şu dönemde futbola devam etmek ister miydiniz? Futbolcu olsaydınız oynar mıydınız?

Ben teknik adam açısından futbolcularımı hazırlarım. Benim güvendiğim şey; doğru işleri yaparsak riski çok azaltmış oluyoruz. Virüsün risk grubunda kronik hastalığı olanları, yaşı yüksek olanları daha olumsuz etkilediği biliniyor. Bu şartlarda futbolcuların riski daha düşük ama yine de oynamak istemeyeni anlarım. Ben de futbolcu olsam elbette ben de oynamamayı tercih ederim. Bu arada bu süreçte ülkemizin çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Ülkemle gurur duyuyorum. Burada da Türkiye'yi iyi takip ediyorlar. Bu şartlarda futbol sektörünün de ayakta tutulması önemli. Çünkü futbol bir marka, önemli bir sektör. Belki futbolcular veya teknik adamlar bana kızabilir ama ben risklerin düşük hale getirilmesi halinde maçların oynanabileceğini düşünüyorum.

- Futbol insanların keyif aldığı bir sektör. İnsanların psijikolojisi açısından da oynanması iyi olabilir mi?

Eğer oynanabilirse bence serbest bir şekilde yayınlanmalı. İnsanların izlemesi sağlanmalı, çünkü psikolojiyi iyi tutmak açısından bu tip insanların deşarj olduğu şeyler gerekli.

- Kitap okuyorsunuz, bir öneriniz var mı?

Özellikle teknik direktörlere scouting programlarında futbolcuların 90 dakikalık maçlarını izlemenizi, takip etmenizi öneririm. Keşif açısından çok faydalı olabilir. Sosyal anlamda da 'Sevme Sanatı' isimli kitabı seneler önce okumuştum ve tekrar okuyorum. Özellikle bu zamanda bu kitabı tavsiye edebilirim. Aileyle vakit geçirmek de önemli.

- Evde eşinize yardım ediyor musunuz? Mutfağa giriyor musunuz?

Eşimle birlikte elimden geleni yapıyorum. Eşim yemekleri güzel yapar. 3 tane evladım var onlarla evin içinde vakit geçiriyoruz. Bahçemiz var orayla ilgileniyoruz. Eş çok önemlidir ve elbette ona da yardımcı oluyorum elimden geldiğince.

- Bu süreç yaşanmasaydı bir sürpriz yaşar mıydık? İrfan Buz'u bir yerde çalışırken görebilir miydik?

Olabilirdi tabii. Ama bu süreci sağlıklı atlatmak önemli. Ülkemizin bu konudaki çalışmaları gurur verici. Herkese sağlık diliyorum.