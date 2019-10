İrfan Buz: Her hafta çok çetin müsabakalar oluyor

Samsunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Kulüp Medya Direktörü Murat Sandıkçı’nın sunduğu Bire1 programında sorulara cevap verdi. İlk olarak Okan Dernek ile Ferhat Çulcuoğlu arasında yaşanan gerginliğe açıklık getiren İrfan Buz, “Takımımız hırslı bir şekilde İnegöl müsabakasına hazırlanıyor. Bu tür pozisyonlarda faul olur ya da olmaz. Burada arkadaşlarımız duygusal davrandı. Bunlar normal bir şey. Bunlar her futbol takımının içerisinde olan şeylerdir. Çok da büyütülecek ve abartılacak şeyler değil. Biz kendi bünyemizde bunları halledecek güçteyiz. Ondan dolayı bunun üzerine fazla yorum yapılmasını gerek bulmuyorum. Geçen haftada Bahattin ve İlyas Kubilay kadroda değildi. Burada en önemli şey takımdır. Takımda Kırklarelispor maçında iyi reaksiyon gösterdi ve 4-0 kazandı. Demek ki biz doğruların üzerine giderek doğruları yapmak durumundayız. Yılport Samsunspor kulübü ciddi bir kulüp. Tabii ki burada ciddi çalışılması gerekiyor. Zaman zaman bazı çizgiler geçildiği takdirde biz de bir aile babası gibi uyarı veriyoruz. Hatta takım içerisinde coşkulu ve istekli olmaları bizi de bir taraftan da sevindiriyor. Her yerde olduğu gibi profesyonel anlamda bir çizgi vardır. O çizgiyi geçmeyeceksiniz. Burada bütün futbolcular değerlidir. Aile içerisinde zaman zaman bazı şeyler olabiliyor. Kimsenin kuşkusu olmasın biz doğruların üzerine gidiyoruz” dedi.

İnegöl’den 3 puanla dönmek istediklerini belirten İrfan Buz, “İnegölspor 10 puan almış ve 9’unu kendi sahasında toplamış. Genç ve tecrübeli futbolcularla kurulu bir takım. Onların da kuvvetli ve zayıf yönleri var. Biz de bunlara çalışarak gidiyoruz. Önemli olan burada bizim ne yapacağımızdır. Bizim takımımıza baktığınızda en az gol yiyen bir takım. Diğer taraftan baktığınızda da 6 maçta gol yemedik. Bizim tabi ki burada özellikle rakibi çözme adına ve doğruları son final paslarından, kanatlardan defansın arkasına gelebilmek, üçgeni iyi kurabilmek, dikine oynayabilmek ve golü bulmak istiyoruz. Bunun yanında takım savunmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kırklarelispor maçına döndüğümüz zaman 90 dakikada rakibimizin bir tane pozisyonu yok. Takım savunmasının önemli olduğunu bir daha söylemek gerekiyor. Ayrıca gol bölgelerinde de etkili olmanız gerekiyor. İlk gol atana kadar pozisyon üretiyoruz ama aslında ofansif gücü yüksek bir takımız. İlk golü attıktan sonra rakibi daha rahat çözüyoruz” diye konuştu.

Ligdeki bütün takımların Samsunspor’a karşı farklı bir motive olduğunun altını çizen İrfan Buz, “Oyunu domine eden genelde Samsunspor’dur. Bu ligde bütün takımlar bize karşı çok farklı bir şekilde motivasyona bürünüyorlar. Onlarla biz yaşamak durumundayız. Biz çözüm üretmek durumundayız. Biz çözümün üzerine gitmek durumundayız. Samsunspor geldiği zaman özellikle rakip futbolcularla ilgili kendilerini gösterme açısından, motivasyonun en üst düzeyde olduğunu görüyoruz. Bunlarla baş etmek durumundayız” şeklinde konuştu.

Her hafta maçlarının çok çetin geçtiğini belirten İrfan Buz, “Maçımıza gelemeyen yurt dışında ve şehir dışında olan bütün Samsunspor taraftarlarımızı buradan selamlıyoruz. Onlar bizi destekleyeceklerdir. Onların varlığını yanımızda hissediyoruz. Bizde elimizden gelen her şeyi yapıp İnegöl’den 3 puanla döneceğiz. Samsunspor hem içeride hem de deplasmanda 3 puan için mücadele ediyor. İnegölspor’dan alacağımız 3 puanı da taraftarlarımıza hediye ederek yolumuza devam etmek istiyoruz. Lig maratonu çok uzun. Mücadele etmek durumundayız. Çetin mücadeleler var. Her hafta çok çetin müsabakalar oluyor” ifadelerini kullandı.

İHA