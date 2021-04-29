İrfan Buz: Gereken konsantrasyonu gösteremedik

Süper Lig'in 38. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Helenex Yeni Malatyaspor, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Sivasspor deplasmanından en az 1 puanla ayrılmak istediklerini ancak başaramadıklarını söyleyen Buz, "Bugün önemli bir müsabakaya çıktık. Buradan en az 1 puanla ayrılmak istedik. Müsabakaya genel anlamda baktığımız zaman hem rakibin hem de bizim de pozisyonlarımız vardı. Çok fazla olmasa da önemli pozisyonlar vardı. Buradan golü bulsaydık 1-0 kazanmış olacaktık. Maalesef dakika 88'de gereken konsantrasyonu da gösteremedik. Önemli bir rakibe karşı 1-0 kaybettik. Bizim adımıza tabi ki üzücü. Ancak şu var ki bugünkü müsabakayı değerlendiriyoruz, yarından itibaren tamamen Kayserispor maçına odaklanıp kendi sahamızda içeride Allah'ın izniyle kazanacağız. Kazanmak istiyoruz. Bu puanlar bizim için çok önemlidir. Rakip olarak da Rıza hocayı kutluyorum. Önemli bir performans ve önemli bir takım. Son andaki 3 kişinin arasına girilip atılan gol bizim bizim zaafımızdır. 88'inci dakikada yenilmek gerçekten üzücü" diye konuştu.