İrfan Buz, Galatasaray maçına 5 defansla çıktı

Helenex Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Süper Lig’de son oynadığı Atakaş Hatayspor maçının 11’inde tek değişikliğe gitti. Sarı Siyahlı ekip, müsabakaya Ertaç Özbir Issam Chebake, Semih Kaya, Wallace Fortuna, Teenage Hadebe, Karim Hafes, Zeki Yavru, Stephen Mallan, Moryke Fofana, Adem Büyük, Benjamin Tetteh, 11’i ile çıktı.
Malatya temsilcisinin yedek kulübesinde Abdulsamed Damlu, Afriyie Acquah, Umut Bulut, Aly Malle, Doğukan Emeksiz, Ahmed İldiz, Eric Ndizeye, Mustafa Eskihellaç, Kubilay Kanatsızkuş, Bülent Cevahir yer aldı.
İrfan Buz, son Hatayspor müsabakasına ilk 11’de görevlendirdiği kanat oyuncusu Mustafa Eskihellaç’ı yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncunun sağ bek Chebake’ye formayı verdi.