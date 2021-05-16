İrfan Buz: Futbolcularımız sonuna kadar onurlu bir mücadele verdi

Helenex Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Süper Lig’in son maçında şampiyonluk adayı Galatasaray’a karşı verdikleri mücadeleyle camialarını en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Tecrübeli teknik adam, ligin 42. ve son hafta maçında Türk Telekom Stadı’nda 3-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımlar açısından kolay bir sezon olmadığını aktaran İrfan Buz, "Bu kadar maç trafiğinin olduğu bir sezonda takımlar hem zihinsel hem de fiziksel anlamda çok zorlandı. Bizim açımızdan ligde kalmak çok önemliydi. Göreve geldikten sonra üstüne koyarak form grafiğimizi yükselttik. Son 2 haftada gereken puanları aldık. Son müsabakada camiamızı, armamızı ve formamızı en iyi şekilde temsil etmek bizim görevimizdi. Bunu da en iyi şekilde yaptığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Yeni Malatyaspor’u ilk kez Süper Lig’e çıkaran teknik adam olduğunu ve bu sezon zor bir dönemde göreve geldiklerini aktaran Buz, "Takımımız geçen sezon düşmüştü. Bu sezon ligde tuttuk. Benim için inanılmaz mutluluk ve gurur verici bir olay. Hiç kimseye bakmaksızın kendi hedeflerimize ulaştığımız için futbolcu kardeşlerimizi kutluyorum. Özellikle Adem’i tebrik ediyorum. Çok önemli bir figürdü. Takım kaptanım olarak 17 gol attı. Türkiye’de en fazla gol atan yerli futbolcuydu. Futbolcularımız sonuna kadar onurlu bir mücadele verdi. Onlara da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. (AA)