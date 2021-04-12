İrfan Buz: Fenerbahçe maçının ardından puan alabilmek önemliydi

Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Helenex Yeni Malatyaspor, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. 90 dakikanın ardından Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Ramazan ayının geldiğini hatırlatan ve herkese hayırlı olması temennisinde bulunan İrfan Buz, "Her iki takım içinde önemli bir maça çıktık. Pandemide kolay olmuyor. Örneğin oyuna aldığımız Kubilay, tek bir ter idmanıyla maça çıktı ve mücadele etti. Bütün futbolcuları tebrik ediyorum, kolay değil. İlk yarıda net bir pozisyonumuz var. Acquah golü atsa maçı kazanırdık. Bizim için özellikle sert geçen bir Fenerbahçe maçının ardından puan ya da puanlar alabilmek önemliydi. Her puanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Kasımpaşa'da da kısa bir süre görev aldım. Her iki tarafı da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"FUTBOL, MATEMATİK DEĞİL"

Düşme hattındaki yarış hakkında da konuşan Buz, "Herkes hesap yapıyor. Futbol, matematik değil. Kendimizi sürekli güncellememiz gerekiyor. Sakatlar, cezalılar, koronavirüs, rakipler, bunların hepsini göz önüne almak gerekiyor. 4-5 hafta sonra şu puanda olacağız dersek asıl olaydan uzaklaşmış oluruz. Onun için ben puan olarak pek bir şey söylemek istemiyorum" diye konuştu.



