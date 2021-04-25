İrfan Buz: Çok net bir galibiyet aldık

İRFAN BUZ: BU MAÇ FİNAL NİTELİĞİNDEYDİ

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, çok önemli ve final niteliğinde bir müsabakaya çıktılarını kaydederek, "Bu tür müsabakalarda hafta içerisinde hazırlanmakta kolay olmuyor. Mental anlamda tabi takımımızı çok iyi hazırlamamız gerekiyordu ama futbolcu kardeşlerim özellikle hem mental anlamda, ruhuyla ve her şeyiyle sahadaydılar. 2-1 müsabaka bitti ancak bize göre çok net bir galibiyet aldığımızı düşünüyoruz. Genel anlamda daha iyi takımdık, taktiksel anlamda çok doğruları yaptığımızı düşünüyoruz. Bu müsabakada nasıl oynanması gerektiğini de gösterdik. Çok çok önemli bir galibiyet aldık ve 40 puan yaptık. Bizim açımızdan tabii ki çok önemliydi. Bundan sonraki müsabakalarımızda tabi gereken puanlarımızı almak için çıkacağız inşallah, onu da gerçekleştirip önümüze bakacağız" diye konuştu.

DHA