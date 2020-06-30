İrfan Buz: Burada önemli olan 3 puanı almaktı

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Giresunspor'a konuk olan Bursaspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı ve İrfan Buz yönetiminde 2'de 2 yaptı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, her iki takım için de önem taşıyan bir maç oynadıklarını dile getirdi.

Önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Buz, "İstediğimizi aldık. İlk yarıda galibiyete yakın taraf bizdik. Baskılı oynadık. Pozisyonlarımız da var. İkinci yarıda da çok iyi mücadele verdik ve golü bulduk. Takımımı tebrik ediyorum. Burada önemli olan 3 puanı almaktı. Yolumuza devam etmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.