İrfan Buz: Burada çok önemli bir 3 puan aldığımızı düşünüyoruz

Süper Lig’in 35. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 yenerek 13 maç sonra galip gelen Helenex Yeni Malatyaspor’da teknik direktör İrfan Buz, inanılmaz bir mücadele örneği göstererek 3 puanı hak ettiklerini söyledi.

İrfan Buz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, bugün çok önemli bir müsabakaya çıktıklarını dile getirdi.

Aytemiz Alanyaspor’un lig içerisinde gücünü gösterdiğini ve bu açıdan önemli bir rakip olduğunu belirten Buz, şunları kaydetti:

"Rakiplerimize baktığımızda aşağısı cadı kazanı. Burada çok önemli bir 3 puan aldığımızı düşünüyoruz. Başladığımızdan beri Gaziantep, ardından Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, sonra Alanyaspor müsabakaları, gerçekten önemli rakiplere karşı oynadığımızı düşünüyoruz. Takımın gelişmesiyle birlikte, taktiksel anlamda da doğruları yaparak, pozisyon vermeden kompakt oynayarak, doğruların üzerine giderek ve inanılmaz bir mücadele örneği göstererek burada 3 puanı özellikle bugün hak ettiğimizi düşünüyorum.

Baktığınız zaman rakip, çok iyi oyunculardan kurulu. Özellikle öndeki hat çok önemli. Doğru dürüst pozisyon vermeden 90 dakikayı, 95 dakikayı bitirdik. Sonlara doğru bir pozisyon oldu. Bakmamız gerekiyor bence, karnından döndü, sonra bir korner pozisyonu oldu. İkisi de bizim gördüğümüz kadarıyla öyle değildi. Biraz orada sıkıntıya girmiş olabiliriz. Bütün oyuncularımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Gerçekten inanç vardı, her şey vardı. Bugün seviniyoruz, bizim için önemli ama yarından itibaren önümüzdeki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına hazırlanacağız."