İrfan Buz: Başarımızı taçlandırmak istiyoruz

Helenex Yeni Malatyaspor teknik direktörü İrfan Buz, sezonun son haftasındaki Galatasaray maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuştu.

İrfan Buz, "Biz geldiğimizde çok depresif bir ortam vardı. Geçen sene bu takım düştü. Bu süreç içinde futbolcu kardeşlerimizin gösterdiği özveri çok önemli. Biz 45 puanla buraya kadar geldik."

Takımı ligde tutmak bizi çok mutlu ediyor. Malatyalılar çok mutlu oldu, biz çok mutlu olduk. Bu bizim için çok önemli bir başarı. Başarımızı aynı coşkuyla taçlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı