En sıkıntılı zamanda aldığı Yeni Malatyaspor’u Süper Lig’e taşıyarak şehrin tarihine geçen İrfan Buz, yine en zorlu dönemde göreve gelip Sarı-Kırmızılılar’ı ligde tutmayı başardı. Deneyimli hocayla bu zorlu süreci ve gelecek hedefleri masaya yatırdık. “Geçen sene takım düşmüştü. Travma vardı. Depresif bir durum bu ve düşüş devam ederken bize teklif geldi. Seve seve kabul ettik” diyen Buz, şöyle devam etti:

‘Hiçbir sonuca bakmadan...’

“Güzel şeyler yapmıştık. Yine yapabileceğimizi düşündük. Analizlerimiz içerisinde sıkıntıları belirledik. Kısa sürede takım içinde neleri değiştirebileceğimizi planladık. Birebir görüşmelerle oyuncuları mental olarak ayağa kaldırdık. Oyuncuların geri dönüşü çok olumluydu. Ve kısa sürede takım karakterini istediğimiz noktaya getirdik. Bu da taktiksel dokunuşlarla beraber istediğimiz sonuçları getirdi. İçeride kazandığımız Alanya maçı, Ankaragücü maçı final haftasıydı, biz 45 puanda bitirdik. Onlar düştü. İçeride hiçbir maçı kaybetmedik. Kayıplar da yaşadık, ancak bu maçlar da dahi oyuna ortaktık hep. Sonunda da kendi kaderimizi kendimiz belirledik. Hiçbir sonuca bakmadan hedefe ulaşmak çok değerli.”

‘Şehir bana güveniyor’

“Malatya’ya yeniden geldiğimde gördüğüm destek çok değerli. Gelir gelmez şehrin havasının değiştiğini ve insanların bana güvendiğini hissettim. Malatya bir futbol şehri. Burada insanlar futbolu çok seviyor. Çarşıya çıktığımda gösterdikleri ilginin karşılığını bu başarıyla vermek paha biçilemez. Kulüp için ligde kalmak çok önemliydi. Çünkü 1. Lig’e düşüp mali anlamda zorluğa girmek ve yeniden geri dönebilmek hiç kolay değil. Malatya’yı çok iyi tanıyordum. Benim için şampiyonlukla eşdeğer bir iş yaptık. Başkanımız da bu süreçte bize büyük destek oldu. Hep beraber başardık. Şimdi kaliteli bir takım oluşturup yeni sezonda çok etkili bir Malatya izletmek istiyoruz. Bu şehir sıkıntılı noktalarda değil en güzel yerlerde olmayı hak ediyor. İnşallah yine hep beraber yapacağız.”

‘Sadece Malatya’yı düşündük’

“Kader maçlarımız içinde zirve adaylarının da kaderini belirleyecek maçlar vardı. Emre Belözoğlu’nun başına geçtiği dönemde hava yakalamış bir Fenerbahçe ’den 8 Kovidli oyuncum olmasına rağmen puan almayı başardık. Galatasaray maçında hedefe ulaşmıştık ama büyük bir futbol şehrini temsil ederken her zaman sorumluluk bilincini taşıyarak hareket etmek zorundasınız. Oyuncularım da bu bilinçle kendilerine yakışan mücadeleyi sezonun son düdüğüne kadar gösterdi.”

‘Adem Büyük Milli Takım’da olmalıydı’

“Adem Büyük çok iyi bir sezon geçirdi. Golleri içinde penaltıları vardı ama genelde penaltı pozisyonlarının içinde de o vardı. Ben Milli Takım’da olmasını kesinlikle bekliyordum. Burak’tan sonra ikinci forvet Cenk’tir ama sakat. Çok daha etkili olurdu. Yerli olarak formunun zirvesindeyken Milli Takım’ı hak ediyordu. Bizim için çok önemli bir figürdü. Takım karakterini kısa sürede yukarı çekmemizde Adem’in kaptan olarak katkısı çok ama çok büyüktü. Hem saha içinde hem de saha dışında sorumluluk alan bir futbolcu. Bu tarz oyuncular kulüpler için de hocalar için de her zaman çok değerlidir.”

‘Milli Takım'a güveniyoruz’

"Milli Takımımız'ın başarılı işler yapacağına inanıyoruz. Çok güzel bir jenerasyon yakaladık. Ozan Tufan ve İrfan Can ile kariyerlerinin başlangıç noktasında çalışmıştım. Görev yaptığım her takımda genç oyunculara güvenen bir teknik adam olarak bu jenerasyon büyük başarılar yakalayacak biliyorum. Yeter ki gençlere güvenelim."

'İçeride ve dışarıda farklı bir oyun'

"İçeride hiç maç kaybetmedik. Bu önemli. Malatya'dan hiçbir takımın kolay galibiyet almasını istemiyorum. İç sahada ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu herkesin bilmesi gerek. Deplasmanlar için de özel formasyon ve taktik anlayışlarımız olacak. Yapılacak transferler doğrultusunda saha içinde fark yaratan bir oyuna sahip olacağız."

'Taraftara kavuşacağız'

"Yeni Malatyaspor benim için çok değerli bir kulüp. Şehirle bağımız çok kuvvetli. Yeni sezonda taraftarımıza da kavuşacağız. Onlara keyif verecek bir oyun planımız var. Yönetimimizle transfer konusunda istişaremizi yaptık."

Ömer Necati Albayrak | FANATİK ÖZEL