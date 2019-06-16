Bursaspor ve Gençlerbirliği’nde çalıştıktan sonra Süper Lig’de beklediği teklifleri alamadı, talip olduğu her takımda önüne tecrübe engeli çıktı. O da küme düşme adayı gösterilen Yeni Malatyaspor’a gitti, takımıyla birlikte Süper Lig’e geri döndü. Ardından 1 puandaki Osmanlıspor’la son haftaya kadar lige tutunma savaşı verdi. Geçen sezonu ise boşta geçirdi. Birçok teklife rağmen inandığı bir proje bekledi. Ve sonunda 2. Lig’deki Samsunspor’u seçti. Ses getiren anlaşmanın detaylarını İrfan Buz’la konuştuk. Söz hocada:

‘En büyük güç taraftar’

“Bu süreçte en büyük gücümüz Samsunspor’un büyük taraftarı olacak. Takımını bugüne kadar hiç yalnız bırakmamış, yaptıkları görsel şovlarla Türkiye’nin önde gelen takımlarının tribünlerine örnek olmuş bir taraftardan bahsediyoruz. Elbette onlar içeride, dışarıda her maçımızda bizim için itici güç olacak. Ben maçı yaşayan bir insanım. Bu nedenle Samsunspor taraftarıyla çok güzel bir ilişki içerisinde olacağız. Hepimizin ortak bir amacı var. O da Samsunspor’u hak ettiği yere çıkarmak.”

‘Türk futbolu için önemli’

“Türk futbolunun içerisinde bulunduğu durum ortada. Koca koca camialar batmanın eşiğindeyken Samsunspor’da böyle ciddi bir vizyonun ortaya konması Türk futbolu için de değerli. Camiasıyla, taraftarıyla, yönetimiyle, izlettiği futbolla örnek bir takım oluşturma düşüncesi içerisindeyiz. Buraya inanarak, en ufak bir şüphe bile duymadan geldim. Şehrin enerjisini kendi enerjimizle bir araya getirip ayağa kalkacağız.”

‘Altyapı da olacak’

“Samsunspor tarihine baktığınız zaman hem Türk futbolunu beslemiş hem de Samsunspor’un altın dönemlerinde ön plana çıkmış altyapı oyuncularının olduğunu görürsünüz. Şehrin çocuklarının değerini bilmek önemli. Projemiz içerisinde altyapıya dair de çalışmalarımız olacak. Yani yarışırken yetiştiren de bir Samsunspor hayalimiz var. Bunların hayal olarak kalmaması adına elimizden geleni yapacağız. Oyun kadar kulübün de gelişimine katkı vermek istiyoruz.”

‘Geçmişte olduğu gibi...’

“Bursaspor’da Harun Tekin, Ozan Tufan... Gençlerbirliği’nde İrfan Can Kahveci başta olmak üzere Hacettepe’den birçok oyuncu... Yeni Malatya’da Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra... Gittiğimiz her takımda şans verdiğimiz oyuncular bugün ülke futbolunda önemli noktalarda. Aynı şekilde Samsunspor’a potansiyelli, kulübün geleceğine katkı sağlayabilecek oyuncular kazandıracağız, onları geliştirip Süper Lig vitrinine hazırlayacağız.”

‘Ligin önemi yok’

“Benim için takımın bulunduğu ligin hiçbir önemi yok. Önemli olan kulübün vizyonu, hedefleri ve projeleri. Eğer bu saydıklarım sizinle uyuşuyorsa çok düşünmenize gerek yok. Hele de bu Samsunspor gibi büyük bir camia, Samsun gibi bir futbol şehri ise... Yüksel Yıldırım gibi iş hayatında çok başarılı biri, İsmail Uyanık gibi efsane bir başkan, Yücel Uyar gibi bir tecrübe, Mustafa Aztopal ve kulübün yapılanması... Yani Samsunspor’da bir hoca için saha içinde gerçekleştirmeyi planladığınız her şeyi yapabileceğiniz bir ortam var. Bu yüzden 2. Lig’e değil Avrupa’ya geldim diyebiliyorum.”

‘Çok güçlü bir takım’

“3 yıllık bir plan yaptık. Bu planın sonunda hedeflediğimiz yer Avrupa’ya gidecek bir Samsunspor oluşturabilmek. Bu elbette kolay olmayacak. Ancak buna inanan, bunun için bir vizyon ortaya koyan birliktelik oluştu. Yönetim ve teknik heyet olarak bu konuda sonuna kadar hemfikiriz ve inanıyoruz. Üçüncü kısım ise takım... Bu hedefe inanacak, armanın değerini bilecek, sahada Samsunspor için savaşacak bir oyuncu grubuna sahip olacağız. Homojenik bir takım kurma planımız var. Mevcut kadrodan kalacak oyuncular olacak, üst liglerden yapacağımız kaliteli takviyelerle de direkt şampiyonluğu elde edecek bir takıma sahip olacağız.”

Ömer Necati Albayrak