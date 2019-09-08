İrfan: Bazen böyle kazanmak gerekiyor

Andorra ile oynanan mücadelede beklentilerin altında kalan İrfan Can Kahveci, 1-0’lık galibiyeti değerlendirdi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Bugün çok zorladık, denedik ama olmadı. Son dakika oldu. Bazen böyle kazanmamız gerekiyor. Genç bir takımız. Önemli bir galibiyet oldu” yorumunu yaptı.