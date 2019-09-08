İrfan: Bazen böyle kazanmak gerekiyor
Andorra ile oynanan mücadelede beklentilerin altında kalan İrfan Can Kahveci, 1-0’lık galibiyeti değerlendirdi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Bugün çok zorladık, denedik ama olmadı. Son dakika oldu. Bazen böyle kazanmamız gerekiyor. Genç bir takımız. Önemli bir galibiyet oldu” yorumunu yaptı.
Andorra ile oynanan mücadelede beklentilerin altında kalan İrfan Can Kahveci, 1-0’lık galibiyeti değerlendirdi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Bugün çok zorladık, denedik ama olmadı. Son dakika oldu. Bazen böyle kazanmamız gerekiyor. Genç bir takımız. Önemli bir galibiyet oldu” yorumunu yaptı.