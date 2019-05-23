İrem Yaman: Tarihe geçtim

Dünya Şampiyonası'ndan önce bir sakatlık geçirdiğini ama inancını yitirmediğini belirten milli sporcu İrem Yaman, "Dünya şampiyonasına çok uzun süredir hazırlanıyorduk. Kamplardan dolayı çok uzun süredir ailemden uzağım aslında. 1 ay önce sakatlandım ve Dünya Şampiyonası'na bu sakatlıklarla hazırlandım Çok fazla yüksek antrenmanlar yapamadım, sakatlığımı geçirmeye çalışıyordum. Ama mental olarak çok hazırdım. Bunun faydasını maçta gördüm çünkü inancımla aslında ben şampiyon oldum. Performansım çok yüksekti diyemem ama bir önceki yaptığım antrenmanların da burada karşılığını almış oldum. Çok büyük bir gurur 2 kez üst üste dünya şampiyonu olmak. Tarihe geçtim. Çok mutluyum" diye konuştu.

"OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANABİLİRİM"

Kariyerindeki tek eksik madalyanın olimpiyatlarda altın madalya kazanmak olduğunu vurgulayan İrem Yaman, "Türkiye'nin tek eksik madalyası aslında olimpiyatlardaki, altın madalyamız yok. Onu Türkiye'ye getirmek istiyorum. Çok uzun bir süre gibi görünüyor aslında 1 yıl var ama çok kısa bir süre bu. Hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi çok önemli bir müsabakan çıktık. Dünya Şampiyonası bizim için 2020'den bir önceki önemli turnuvaydı. Şimdi Grand Prix'lerde performansımı ölçüp, oralarda altın madalya kazanmak istiyorum. 2 kere üst üste Grand Prix şampiyonu oldum. 3-4-5 neden olmasın, bu yıl onları başarmaya çalışacağım. Olimpiyatlar için her müsabaka antrenman değerinde oluyor. Oralarda performansımı görüp antrenmanlarımı ona göre ayarlıyorum. Umarım olimpiyatlarda da yine en üst düzeyde olur performansım. Olimpiyat şampiyonluğunu kazanabilirim" ifadelerini kullandı.

"SOSYAL MEDYA BENİM İÇİN ÖNEMLİ"

Sosyal medyada çok aktif bir isim olduğu için özellikle gençler tarafından sevilen bir isim olan İrem Yaman, sosyal medyanın önemini şöyle anlattı:

"Sosyal medyayı aslında ben şunun için seviyorum ve onun için yoğun kullanıyorum. Başarılarımın takdir edilmesi çok güzel bir duygu sosyal medyada da. Ama insanlarla başarımın ve başarı öykülerimin paylaşılması onların bunu bilmesi ve ileride küçük İrem'lerin diğer kız çocuklarının benim gibi olabilmesi, başarılı olabilmesi sadece sporda değil hayatta da inanmaları onları cesaretlendirmem açısından sosyal medya benim için çok önemli. Onlara her şeyi gösterebiliyorum çünkü çok geniş çok kapsamlı bir dünya. Ben o mecralarda aslında onlara başarı öykümü anlatıyorum. Haberler, gazeteler, televizyonlar çok önemli ama herkes sosyal medyayı takip ediyor. Onlarla müsabakadan önce sakat olduğumu paylaşmadım çünkü insanlar benden daha çok üzülüyor. Annem evde ne kadar çok üzülüyorsa, dışarıda sosyal medyada yine beni o anne şefkatiyle gören insanlar da o kadar çok üzülüyor. Mesela Dünya Şampiyonası'ndan önceki pazar günü kahvaltısı paylaşıyor, ben antrenman yapıyordum. Ama 19 Mayıs'ta şampiyon oldum, gençlik bayramının 100'üncü yılında bayrağımızı dalgalandırdım, bunun için çok mutlu ve gururluyum."

Nesrin AYDIN/ANKARA,(DHA)