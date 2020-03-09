Dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu İrem Yaman, 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda yaşananlara ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İrem Yaman, “Bu yıl yapılacak olan olimpiyat oyunları sonrası altın madalya ile karşınızda olmak isterken, hak ettiğim halde olimpiyatlara katılamama gibi bir durumla karşı karşıyayım” dedi.

“OLİMPİYAT ALTINI İÇİN EN YAKIN ADAYIM”

Kazandığı başarılara vurgu yapan 24 yaşındaki milli tekvandocu, “Olimpiyatlara katılmak için puan veren son 4 yılın (2016-2019) uluslararası turnuvalarında toplamış olduğum puanlarımla Dünya Tekvando Federasyonu ranking sıralamasında ilk 3 sıraya girerek ülkem adına olimpiyatlara katılmaya hak elde ettim. Bu 4 yıllık süre içerisinde 2 kere Grand Prix şampiyonluğu, 2 kere Üniversiade Oyunları şampiyonluğu, 3 kere Avrupa şampiyonluğu, ayrıca ilk Grand Slam şampiyonluğunu, 2 kere dünya şampiyonu ilk kadın sporcu unvanını kazandım. Olimpiyatlarda altın madalyaya en yakın aday olarak kendimi ispatlamış bulunmaktayım. Hatta bu süreçteki şampiyonalarda en güçlü rakibim olan iki olimpiyat şampiyonu Jade Jones’u iki defa sayı farkı ile yendim ve Dünya Tekvando Federasyonu tarafından dünyanın en iyi sporcusu seçildim” ifadelerini kullandı.

“TEDAVİ SÜRECİM İÇİN İKİ GRAND PRİX’E KATILMADIM”

İrem Yaman, sakatlık ve tedavi sürecinin teknik ekibin bilgisi dahilinde olduğunu belirterek, “Aynı sıklette mücadele ettiğimiz diğer sporcu ranking sıralamasında 5’inci olarak bu süreci tamamlamış ve olimpiyatlara gitmek için gerekli olan puanları toplamıştır. Ancak aynı sıklette bir ülkeden 2 sporcu yarışamayacağından yalnızca ülkemiz adına bir tek sporcu olimpiyatlara gidecektir. Şu ana kadarki gözlemlerim ve duyumlarım 2020 Olimpiyatları’na şahsımın değil de diğer sporcunun götürüleceği. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi sayfasında da açıkça yayınlanmıştır. Basında yer alan haberlerden biliyorsunuz, şampiyon olduğum 2019 Dünya Tekvando Şampiyonası’nda sakat olarak yarıştığımı teknik direktörümüz Ali Şahin ve federasyon yetkilileri bilmekteydi. Teknik direktörümüz Ali Şahin’in bilgisi doğrultusunda olimpiyatlara daha iyi hazırlanabilmem ve olimpiyat oyunları öncesi daha büyük sakatlıklara sebebiyet vermemek için tedavi sürecimi başlattık. Bu süreç içerisinde yapılan olimpiyatlara katılım için puan veren iki tane Grand Prix turnuvalarına katılamadım” dedi.

“4 YILLIK SÜREÇTE KAZANDIĞIM PUANLAR GÖZ ARDI EDİLDİ”

“Yıllardır emeklerimle kazandığım puanların bir önemi kalmadı” diyen İrem Yaman sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu süreçte turnuvalara aynı olimpiyat sıkletinde yarıştığımız diğer sporcu yarışlara devam ederek dereceler elde etti. Fakat elde etmiş olduğu dereceler sonucunda aldığı puanlarla benim önüme geçememesine rağmen federasyonumuz puan olarak diğer sporcunun benim önüme geçtiğini söyleyerek, 22.10.2019 tarihlerinde bir duyuru yayınlayarak, diğer sporcu ile seçme yapılması kararı alındı. Seçme müsabakasından 2 gün önce federasyon sitesinde tekrar bir yazı yayınlayarak 4 yıllık süreçte kazandığım tüm puanları göz ardı ederek, aralık ayında yapılacak Grand Prix müsabakasında en iyi dereceyi elde eden sporcu olimpiyatlara katılacak, denildi. Yani aslında hem seçmenin bir önemi kalmadı hem de benim yıllardır emeklerimle kazandığım puanların bir önemi kalmadı. Ancak yine de seçme müsabakası yapıldı. Ben seçmeyi kazanarak Avrupa Şampiyonası’na katıldım. Avrupa Şampiyonası’nda son iki olimpiyat şampiyonu İngiliz sporcuyu 13 sayı farkla yenerek şampiyon oldum. Şampiyonluğumdan 2 gün sonra Dünya Tekvando Federasyonu tarafından sporcu sıralaması açıklandı ve şampiyonada kazandığım puan eklenmeden dahi diğer sporcunun benim önüme geçmediği görüldü. Yani haksız yere seçme yapılmış oldu.”

“HER ŞAMPİYON SPORCU GİBİ BEN DE YENİLEBİLİRİM”

Milli tekvandocu, spor hayatı içinde yenilmenin de olduğunu vurgulayarak, “Şampiyonanın hemen akabinde 06-07 Aralık 2019 tarihlerinde Moskova’da yapılan Grand Prix final müsabakasında Hatice Kübra İlgün, beni yenerek ikinci olması neden gösterilerek adeta yenilmem fırsat bilinmiş ve diğer sporcunun olimpiyatlara gitmesinin önü açılmıştır. Takdir edersiniz ki bizler gibi derece elde etmiş sporcuların da zaman zaman yenildiği maçlar olabilir. Örneğin; iki olimpiyat şampiyonu Jade Jones’un şahsıma yenildiği gibi, Avrupa-dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp’in 10-16 Şubat 2020 tarihlerinde yapılan Avrupa Şampiyonası’nda Ukraynalı sporcuya yenildiği gibi, yine Avrupa -Dünya şampiyonu Taha Akgül’ün sakatlığı sebebiyle 10-16 Şubat 2020 tarihlerinde aynı Avrupa Şampiyonası’na katılamadığı gibi, şimdi hem Türkiye Güreş Federasyonu hem de İngiltere Tekvando Federasyonu bu sporcularını olimpiyatlara götürmekten vaz mı geçmişlerdir? Her şampiyon sporcunun olduğu gibi benim de yenildiğim maçların olması spor hayatımızın akışı içerinde gayet normaldir. Benim olimpiyatlara puan veren son dört yıllık ranking 1 sıralamasındaki durum ve puanlarıma, hatta başarı grafiğime bakıldığında diğer sporculardan çok çok önde olduğum görülmektedir. Yaşadığım psikolojik baskı çok fazla” şeklinde konuştu.

İrem Yaman, kendisine haksızlık yapıldığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Bütün dünyada bilinmesine rağmen bana reva görülen bu durumun haksızlık olduğunu düşünmekteyim. Yıllar boyunca olimpiyatlar için hazırlanan ülkemize madalya almak ve Türk milletini onurlandırmak için yaptığımız bu uzun süreli çalışmalarımızın ve mücadelemizin böyle birkaç kişinin keyfiyetine bırakılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Bana yapılan bu adaletsiz yaklaşım spor yöneticilerini, antrenörleri, sporcuları, kulüpleri ve yetkilileri töhmet altında bırakacaktır. Burada söz sahibi olan herkesin adaletin yanında yer alacağına inancım tamdır.”

Ercan ATA-Nesrin AYDIN YALDIZ-Celal ATALAY/ANKARA,(DHA)