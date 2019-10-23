İrem Yaman & Hatice Kübra İlgün kapışması cuma günü

Tekvando Federasyonu 2020 Olimpiyat kotası için düzenlenecek G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası’nda kadınlar 57 kiloda ülkemizi temsil edecek sporcuyu belirlemek için İrem Yaman ile Hatice Kübra İlgün arasında seçme müsabakası yapılmasını kararlaştırmıştı.

Federasyondan yapılan açıklamada, iki Dünya Şampiyonluğu bulunan Yaman ile geçtiğimiz hafta Sofya Grand Prix’inde bronz kazanan İlgün arasındaki mücadelenin cuma günü yapılacağı belirtildi. Karşılaşma saat 10.00’da Ankara’da İsmet Iraz Spor Salonu’nda yapılacak.

Öte yandan spor hukukçusu Mert Yaşar, federasyonun seçme müsabakası yapma hakkının olmadığını, yüksek puan alan sporcuyu şampiyonaya göndermesi gerektiğini ifade etti.