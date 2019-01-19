İrem Yaman anne sözü dinledi, şampiyon oldu

Dünya Tekvando Federasyonu tarafından ‘Yılın Kadın Sporcusu’ ödülüne layık görülen Dünya ve Avrupa Şampiyonu İrem Yaman, annesinin kendisine söylediklerini rehber edinerek başarıya ulaştığını belirtti.

Hedefini 2020 Tokyo Olimpiyatı olarak belirleyen Yaman, “Geçmişime baktığınızda 10 yıl boyunca madalyam olmadı. Ve bırakma noktasına geldiğim zamanlarda oldu. İşte o zaman annemin sözü; ’Pes etmek için bir sürü bahane bulabilirsin ama mücadele etmek için tek bir sebebin bile varsa sakın pes etme’ benim yola devam etmemi sağladı” dedi.