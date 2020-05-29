Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Kovid-19'dan ülke genelinde 50 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 819 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Corona virüs kaynaklı can kaybının 7 bin 677'ye yükseldiğini kaydeden Cihanpur, vaka sayısının ise 146 bin 668'e ulaştığını belirtti.

Virüse yakalananlardan 2 bin 547'sinin durumunun kritik olduğunu söyleyen Cihanpur, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 114 bin 931 olduğunu söyledi.

Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar 876 bin 492 kişiye Kovid-19 testi yapıldığını kaydetti.

Ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaleti başta olmak üzere birçok eyalette vaka sayılarında artış görüldüğünü ifade eden Cihanpur, "Rezevi Horasan, Batı ve Doğu Azerbaycan, Loristan, Kürdistan, Kirmanşah, Hürmüzgan, Mazenderan ve Kirman ile Sistan-Beluçistan'ın bazı bölgeleri de yüksek riskli bölgeler arasında yer alıyor." dedi.

Ülkedeki 31 eyaletten 15'inde yeni vefat kaydedilmediğine işaret eden Cihanpur, "Son 24 saatte 15 eyalette Kovid-19 nedeniyle ölüm olmadı. 5 eyalette ise virüs kaynaklı yalnızca birer ölüm kaydedildi." diye konuştu.

AA



