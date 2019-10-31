Apple'in patronu Tim Cook, yeni iPhone'ların satışa sunulmasının üzerinden birkaç hafta geçtikten sonra Apple'ın yeni sürprizini duyurdu. Kullanıcılar, iPhone satın alırken artık 24 aya varan vadelerle alım işlemini yapabilecek. Ancak bunun için kullanıcıların Apple Card'a ihtiyacı olacak.

Apple Card ile iPhone satın alan müşteriler, 24 ay taksit yapabilecek ve bunun karşılığında herhangi bir faiz ödemeyecek. Üstelik Apple’ın kredi kartının dikkat çekici avantajlarından olan yüzde üç para iadesinden yararlanmak mümkün.

Apple, bu adımla birlikte operatörlere olan bağımlılığını azaltmayı amaçlarken, kullanıcıların yeni iPhone'ları taksitle almak istediklerinde ağırlıklı olarak AT&T ve T-Mobile'ı tercih etmesini dikkate aldı ve bu sürpriz kararı almasında etkili oldu.

APPLE CARD NEDİR?

Apple Card, teknoloji devinin ilerleyen haftalarda piyasaya süreceği kendine ait bir kredi kartı olma özelliği taşıyor. Apple Card, kredi kartı gibi görünüyor olsa da, konsept görüntülerine bakıldığında üzerinde herhangi bir kart numarasının ya da son kullanma tarihinin yer almaması dikkat çekiyor. Kartın üzerinde sadece Apple logosu, kullanıcının ismi ve soyadı ile birlikte bir çip yer alıyor.