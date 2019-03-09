iPhone üzerinden PlayStation 4 oyunu oynamak artık mümkün

PlayStation oyunlarını iOS yüklü tüm iPad ve iPhone cihazlarda artık oynayabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra iPhone 7 ve daha yeni modellerde çalışan bu özelliği kullanabilmeniz için herhangi bir Wi-Fi ağına bağlı olmanız gerekiyor.

460MB boyutundaki güncelleme şu anda indirilebilir durumda ve güncelleme iOS cihazlar için uzaktan oynatma özelliğini, Niconico Live yayını esnasında 720 çözünürlük seçeneğini ve giriş işlemleri tuşunu değiştirme özelliğini getiriyor.

PlayStation 4’ün yeni sistem yazılımı güncellemesini indirmek için (Ayarlar) > [Sistem Yazılımı Güncellemesi] yolunu izleyebilirsiniz.

DHA