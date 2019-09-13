iPhone fiyatları bugün düşüyor mu?

Apple'ın yeni iPhone'ları duyurmasıyla birlikte mevcut iPhone modellerinin fiyatlarında indirime gitmesi bekleniyor. Şirket, bu konuda açıklama yapmazken, bugün Apple'ın Türkiye'de hizmet veren internet sitesinin bazı sayfalarının kapalı olması dikkat çekti. Bugün öğlen saatlerinde kararan ilgili web sayfalarından bazıları şöyle: iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 7, iPhone 7 Plus...

Halihazırda satışta olan modellerin 'Hemen döneceğiz. Apple Store'da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen yakında tekrar deneyin.' uyarısıyla kullanıcıları karşılaması ise kafaları bir hayli karıştırdı. Apple'ın Türkiye'deki ilgili iPhone modellerinin fiyatlarında değişiklik yaptığı düşünülürken, yeni iPhone'ların duyurulmasının ardından bu gelişmenin yaşanması ise fiyatların düşme ihtimalini oldukça kuvvetlendiriyor.

Hürriyet