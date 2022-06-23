Duatlon İzmir'de iki şampiyonluk kazanan İpek Öztosun, West-Friesland kentindeki yarışmada Türkiye'yi temsil edecek. İpek Öztosun yüzme, bisiklet ve koşu kategorilerinden oluşacak Ironman 70.3'ün zorlu parkurunda 1,9 kilometre yüzecek, 90 kilometre pedal çevirecek ve 21,1 kilometre koşacak.

Mersin Yenişehir Triatlon Türkiye Kupası'da birincilik kürsüsüne çıkan 28 yaşındaki sporcu 12 yıldır triatlon yaptığını belirterek, "2014'te gençlerde Balkan Şampiyonu olan milli takımda yer aldım. 2013'te İstanbul'daki Avrupa Kupası'nda gençler kategorisindeki ikincilik kazandım. Elit kategoride düzenlenen Avrupa Şampiyonaları'nda sürekli ilk 10 sporcu arasında yer aldım. Hollanda'da ilk kez Ironman 70.3 kategorisinde yarışacağım ve yine başarılı olacağıma inanıyorum" dedi.

DHA