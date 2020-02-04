İp Atlamanın Faydaları Neler? Boy Uzatır Mı? Kilo Verdirir Mi?

Çocukluk yıllarının vazgeçilmez aktivitelerinden biri olan ip atlamak, yetişkin olduktan sonra da devam ettirilebilecek aktiviteler arasında bulunuyor. Hem faydalı hem de çok eğlenceli bir egzersiz olan ip atlamak sağlık açısından birçok farklı faydayı da beraberinde getiriyor. Sıkı bir vücuda sahip olmak isteyen birçok birey bu aktivitenin sunduğu faydalardan geniş ölçüde yararlanabiliyor. İp atlama hareketleri sırasında farklı tekniklerden de yararlanabilirsiniz.

İp Atlama Teknikleri Neler?

İp atlarken kullanabileceğiniz teknikler şu şekilde sıralanabilir:

• Çift ayak kullanarak ip atlama

• Tek ayak kullanarak ip atlama

• Normal ip atlama tekniği

• Çapraz ip atlama

• Tersine ip atlama

• Çekirge şeklinde ip atlama

Bu ip atlama yöntemlerini kullanarak gün içerisinde hem fazla kalori yakabilir hem de kolayca günlük spor ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

İp Atlamanın Faydaları Neler?

İp atlamak birçok bakımdan önemli faydaları bulunan aktiviteler arasında bulunuyor. İp atlarken bireylerin kasları daha iyi şekilde çalışır. Metabolizmanın daha hızlı şekilde çalışması sağlanır. Kan dolaşımı artar ve stres azalır. Bunların yanında kan ve damar hastalıklarından korunmada önemli bir aktivitedir.

Boyun uzamasına yardımcı olur. Bacaklarda katılaşmış bir hale gelen ödemlerin atılmasında önemli bir yardımcıdır. Selülitlerin azalmasında oldukça etkili bir aktivitedir. Bacak incelmesi açısından da spor aktiviteleri sırasında ip atlamaya yer verilebiliyor.

İp Atlamak Kilo Verdirir mi?

İp atlayarak birçok kişi kolayca zayıflayabiliyor ve forma girebiliyor. Ancak bunun için birtakım egzersizleri aksatmadan belirli periyotlarda yapmak gerekiyor. Düzenli olarak ip atlama egzersizleri yapıldığında kalori yakmak mümkün hale geliyor. Zayıflamak için öncelikle çift bacak çalışması yapabilirsiniz.

Bacaklarınızı birleştirin ve 3 dakika boyunca bu şekilde ip atlamaya başlayın. Daha sonra alçak zıplama hareketine başlayın. Bu hareket için bedeninizi mümkün olduğunca alçaltmanız gerekiyor. Karın kaslarınızı sıkın, kalça ile omurgayı da sabit tutun. Bu şekilde iki dakika boyunca ip atlamaya devam edin. Bu egzersizlere ek olarak tek dizle ip atlama, zıplama ve çift bacak gibi farklı egzersiz yöntemler de bulunuyor.

İp Atlamak Boy Uzatır mı?

İp atlayarak boy uzatmak birçok uzman tarafından kabul edilen konular arasında bulunuyor. Hatta birçok spor dalına göre çok daha etkili olduğu düşünülüyor. Bireylerin boyunun uzama sürecinde genetik faktörler ya da hormonal nedenler engel teşkil etmiyorsa ip atlayarak boy uzaması mümkün oluyor.

İp atlama sırasında çeşitli gıda takviyeleri ile de bu durum desteklenebiliyor. Kemik yapısını güçlendiren besinler, kalsiyum içeren gıdalar, çinko bakımından zengin olan besinleri tüketmek de bu süreci destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

İp Atlamak Kalori Yaktırır mı?

Her gün düzenli şekilde belli saat aralıklarında ip atlamak kalori yakımında son derece etkili oluyor. Formda kalmak isteyen kişilerin kalorisine her zaman önem vermesi, aktiviteleri arasında ip atlamaya da yer vermesini gerektiriyor. Çünkü ip atlamak mükemmel bir kalori yakıcı olarak değerlendirilebiliyor. Hem alt hem de üst vücudu daha fazla güçlendirerek çok kısa bir sürede kalori yakılmasına yardımcı oluyor.

Gün içerisinde yarım saat ip atlamak dahi birçok kasın çalışmasına yardımcı oluyor ve kişilerin günlük yakmaları gereken kaloriyi kolayca yakmalarını sağlıyor. Aynı zamanda lenf sistemi fonksiyonlarını harekete geçiren ip atlama, vücutta biriken toksinlerin ve ödemlerin de kolayca dışarıya atılmasına imkân yaratıyor. Sağlıklı bir yaşam, dayanıklı ve çevik bir vücut için ip atlamanın faydalarından yararlanılabilir ve günlük spor aktivitelerinde geniş yer verilen ve sık kullanılan bir spor aleti olarak kullanılır.



