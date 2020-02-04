Uzun süre sporlarla uğraşmak isteyenlerin, en çok araştırdıkları egzersiz ip atlamaktır. İp atlarken, vücudun boyun kaslarından ayak kısmına kadar her taraf çalışır. Kolay ve uğraş gerektirmeden, formda kalmanın yolu ip atlama egzersizi hakkında tüm bilgiler burada. Hangi kasları çalıştırdığı, zayıflatıp zayıflatmadığı ile ilgili araştırmamızı sizler için yaptık.

İp Atlamak Hangi Kasları Çalıştırır?

İp atlamak, vücudun hemen tüm kaslarını çalıştırır. Yüzme sporu gibi bütün vücudun çalışmasını sağlayan bu egzersiz, hem pratik hem de oldukça ucuz. Zahmete girmeden yapabileceğiniz egzersizle formunuzu koruyabilir, fit olabilirsiniz. İp atlayan kişilerde hangi kaslar çalışıyor, ona bakalım.

Kol ve Bacak Kasları

İp atlama esnasında vücudun ağırlığının tamamını bacaklar çeker. Bacaklar hem ağırlık alırken o esnada çalışma sergiler. Alt ve üst bacaklarının çalışmasını sağlayan ip atlama egzersizi, kol kaslarını da çalıştırıyor. Koldaki dirsek bölümün alt kısmında alt kasları ve iç pazu denilen kasları çalıştırıyor. Kol ve bacak kaslarını çalıştırsa da kas yapmak için değildir. İp atlamak daha çok bu bölgelerin fit kalmasını sağlayabilmek için yapılır.

Boyun ve Omuz Kasları

İp atlayıp dengede kalma ve ipi çevirmeye çalışma, omuz ve boyun kısımlarındaki kasların çalışmasını sağlar. Bacak ve kol kaslarına göre daha az çalışırlar. Ama geliştiklerini söylemek mümkündür.

İp Atlamak Kalori Yakar mı?

İp atlandığı zaman, kalori eritme hesabı, atlanılan sayı değil, hızıyla hesaplanır. Yani hızınız, yaktığınız kalori miktarıyla paralel gider. Ayrıca zıplama kabiliyetiniz ve sahip olduğunuz kilolar, yaktığınız kalorilerin üzerinde önemli bir yere sahiptir. Standart kilolu olanlar için bir hesaplama mümkün.

Örneğin, kilonuz 70 ile 85 arasındadır. 1 dakika içerisinde yaklaşık 70 kere ip atladınız. Şayet bunu 10 dakika boyunca sürdürürseniz, yaktığınız kalori 130-140 civarında olacaktır. Dakika içerisinde daha fazla ip atlıyorsanız daha fazla kalori yakabilirsiniz. Aynı şekilde 10 dakikadan daha fazla çalışırsanız, yakılacak kalori oranınız artacaktır. Yaptığınız tempo, sahip olduğunu kilolar, kaç dakika boyunca zıpladığınız yaktığınız kaloriyle direkt alakalıdır.

İp Atlamak Zayıflatır mı?

İp atlamak zayıflatabilir. Ancak düzenli olarak disiplinle yapıldığında bu mümkün olabilir. Ayrıca ip atlamak başlı başına, zayıflatma gücüne sahip değildir. Muhakkak düzenli bir beslenme programına uyulmalı, diyetisyenden bu konuda destek alınmalıdır. Diyetisyen vücut tipinize göre size uygun olan zayıflatma yönteminin ip atlama olup olmadığını belirleyebilir.

İp atlamayla zayıflamak istiyorsanız, bunu düzenli olarak yapmanız gerekiyor. Örneğin, 2 ayda 7-8 kilo vermeyi düşünüyorsanız, günde 1 saat kadar ip atlama çalışması yapmanız gerekiyor. Beslenme programınızı buna göre ayarlamış olmanız da çok önemlidir. İp atlayarak zayıflama konusunda sonuç alma düşüncenizi, danıştığınız uzman diyetisyenlerle paylaşabilirsiniz.

İp Atlamanın Faydaları Nelerdir?

İp atlamak, sadece eğlence için yapılabilecek bir spor türüdür. Eğlenirken formda kalmak, ip atlamanın bir özelliğidir. İp atlamanın sayısı oldukça fazla olan faydası bulunuyor. Akciğerlerinizi daha fazla oksijen almasını istiyorsanız, ip atlayabilirsiniz.

Yine fiziksel gücünüzü artırma hedefiniz varsa, ip atlayarak bunu başarmanız mümkün. İp atlarken bütün vücudunuzu çalıştırdığınız için faydalarını sadece belli kalıplara sığdırmak doğru değil. Beyinden başlayıp, ayaklara kadar her fonksiyona faydası vardır.

- Karın, kol, bacak kaslarınızı çalıştırarak vücudunuzu dinç hale getirebilirsiniz. İp atladığınızda, güne daha dinç başlarsınız.

- Kan akışınızı hızlandırarak, kalp krizi riskini önleyebilirsiniz.

- Daha hızlı kalori yakarak, vücuttaki toksinleri hızlı şekilde atılmasını sağlayabilirsiniz. Toksinleri vücuttan atarak, kanser riskini azaltmış olursunuz.

- Akciğer organınız daha sağlıklı bir hale gelir.

İp atlamanın bunlara benzer birçok faydası bulunuyor. İp atlayarak, vücudunuzu geliştirebilirsiniz.



