iOS 13 ile birlikte gelecek yeni özellikler

iOS 13 ile birlikte ilk dikkat çeken yenilik gece modu olacak. Uzun zamandır iPhone sahiplerinin beklediği bu özellik sayesinde kullanıcıların gözü hem daha az yorulacak hem de batarya tasarrufu olacağından batarya ömrü konusunda kullanıcıların sıkıntıları bir nebze daha giderilmiş olacak.

Yeni iOS sürümü ile gelecek bir diğer yenilik ise çoklu pencere desteği. Kullanıcılar aynı anda birden fazla uygulamayı tek ekranda görüntüleme imkanına kavuşacak. Özellikle iPad sahipleri için hayli önemli bir özellik olacak.

Halihazırda kullanımda olan Geri Alma özelliği de değişecek. Şu an iPhone ve iPad'lerde geri alma işlemini yapabilmek için cihazınızı sallamanız gerekiyor. iOS 13'ü yüklemenizle birlikte ise tek yapmanız gereken üç parmağınızla ekranı sola kaydırmak.

Mail uygulaması da yeniliklerden nasibini alacak. Güncellenmiş Mail uygulaması gelen mesajları kategorilere ayırabilecek. Örneğin satın almalar, pazarlamalar, gezi, önemli olmayanlar vb. kategoriler altında gelen mesajlarınız toplanacaklar. Ayrıca sonra oku seçeneği de eklenecek.

iOS 13 her Apple cihazına da yüklenemeyecek. Apple henüz bu konuda açıklama yapmasa da, iPhone 6S ve iPhone 6S Plus modelleri dahil eski iPhone modelleri iOS 13 ile uyumlu olmayacak.