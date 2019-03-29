IOC’den 3 sporcuya diskalifiye cezası

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2012 Londra Yaz Olimpiyatları’nda doping yaptığı tespit edilen 3 sporcunun oyunlarda elde ettiği dereceleri sildi.

IOC’den yapılan açıklamada, 2012 Londra Olimpiyatları’nda yarışan sporculara ait kan örneklerine, son teknolojik gelişmelerin yardımıyla yeniden doping testi uygulandığı belirtildi.

Oyunlarda doping yaptığı tespit edilen erkekler 56 kiloda bronz madalya kazanan Azerbaycanlı halterci Valentin Hristov, kadınlar çekiç atmada 25’incilik elde eden Belaruslu Alena Matoshka ve erkekler 800 metre elemelerinde 43’üncü olan Belaruslu atlet Anis Ananenka, geriye dönük olarak diskalifiye cezası aldı.

IOC, doping yaptığı tespit edilen 3 sporcunun oyunlarda elde ettiği derecelerin de silindiğini vurguladı.

AA