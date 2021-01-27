Ioannis Sfairopoulos: Fenerbahçe son dönemde çok formda

THY Avrupa Ligi’nin 22. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko’ya konuk olan Maccabi Playtika, sahadan 82-75'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Maccabi Playtika Başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, Fenerbahçe Beko’nun son dönemde çok formda olduğunu ve ikinci yarıdaki oyunuyla maçı kazandığını söyledi.

Fenerbahçe’ye karşı maç boyu iyi savaştıklarını aktaran Sfairopoulos, "Fenerbahçe son dönemde çok formda. İlk yarıda maçın kontrolü bizdeydi. İkinci yarıda iki kez fark çift hanelere çıktı. Sonra farkı 4 sayıya düşürdük. Maçın içinde ölü dakikalarımız vardı. Kolay sayı ürettiler. İkinci yarıda 46 sayı buldular. Geri dönmeye çalıştık. Fenerbahçe’nin çok tecrübeli oyuncuları var. Kritik anlarda nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.