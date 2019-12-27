Turkish Airlines EuroLeague'de temsilcimiz Anadolu Efes'e 99-79 mağlup olan Maccabi FOX Tel Aviv'in başantrenörü Ioannis Sfairopoulos, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başladıklarını ifade eden Yunan başantrenör, "Anadolu Efes bizden daha iyi oynadı. Özellikle ikinci yarıda sergilediği performansla galibiyeti hak etti. İlk yarıda iyi oynadık ancak maalesef ikinci çeyrekte düşüş yaşadık. Fazla top kaybı yaptık. Üçüncü periyotta ise savunma yapmakta zorlandık. Bizim için maçın en kötü bölümüydü. 32 sayı yedik. Bu çeyrekte daha iyi olmalıydık. Anadolu Efes her anlamda bizden daha iyiydi. Kadro kaliteleri çok iyi. Anadolu Efes’e başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.