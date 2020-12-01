İngiltere'de 34 yaşındaki Sara Foggo isimli anne, yılbaşı masrafları için ek gelir elde etmek maksadıyla oğlunun oyun konsolunu internet üzerinden satışa sundu. Sara, oyun çantasını James isimli alıcıya verdiğinde çantanın normalden biraz ağır olduğunu fark etti ama pek umursamadı.

Oyun konsolunu satın alan James isimli adam, eve gidip kutuyu açınca kutuda Sara'ya ait bir cinsel ilişki oyuncağı buldu. James, cinsel ilişki oyuncağının fotoğrafını çekip Sara'ya gönderdi. Yaşadığı durumdan dolayı çok utanan Sara, yaşadığı şok nedeniyle gülme krizine girdiğini ve bu tür olayların sadece kendisinin başına geldiğini söyledi.

Kaynak:haberler.com