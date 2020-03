İnternet Dizileri: Türk yapımı en iyi 10 dijital dizi

Corona virüsü salgını tüm dünya gibi Türkiye'yi de etkisi altına almışken, daha çok evde vakit geçirdiğimiz şu günlerde en iyi yerli internet dizilerine göz atmaya ne dersiniz? Sizler için dijital platformlardan izleyebileceğiniz en iyi 10 Türk internet dizisini sıraladık.





ŞAHSİYET (PUHU TV - IMDB PUANI: 9.2)

Puhu TV'nin en sevilen dizilerinden olan Şahsiyet'in başrollerinde Haluk Bilginer ve Cansu Dere oynuyor. İkili Ezel'den sonra bir kez daha aynı dizide buluştular. Agah karakterini canlandıran Haluk Bilginer'in Uluslararası Emmy Ödüllerinde En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü almasıyla Şahsiyet'in popülerliği bir kat daha artmıştı.

Konusu: Agah, adli katip memurluğundan emekli olan bir adamdır. Beyoğlu'nda münzevi bir yaşam süren Agah'ın hayatı, kendisine alzheimer teşhisi konulmasıyla altüst olur. Tüm anılarını zamanla unutacak olmasının acısı karşısında büyük bir yıkıma uğrayan Agah, bir süre sonra bu durumun bir fırsat olduğunu fark eder. Agah, yıllardır ertelediği bir cinayeti işleminin tam zamanı olduğunu düşünür çünkü hastalığından dolayı işleyeceği suçu unutacak ve bundan dolayı vizdan azabı çekmeyecektir. Agah'ın aldığı bu karar sadece onun değil cinayet büro amiri olan Nevra'nın da hayatını etkileyecektir.





ADANA SIFIR BİR (BLU TV - IMDB PUANI: 8.3)

Amatör bir yapımken çok sevilen ve sonrasında Blu TV için çekilmeye başlanan Sıfır Bir, internet aleminin en sevilen dizilerinden oldu. Şimdilerde sinema filmi de gösterime giren Sıfır Bir, Adana - Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan; yasadışı yollara bulaşıp, zamanla Adana'nın en güçlü çetesi olan bir grup gencin hikayesini anlatıyor. Dizinin bir diğer sevilen dizi Çukur ile benzerlik taşıdığını söyleyebiliriz. Başlarda hepsi amatör olan dizi oyuncuları, şimdilerde oldukça popüler isimler haline geldiler. Cio karakterini canlandıran Cihangir Ceyhan, sonraları Çukur'a transfer oldu.





Fİ (PUHU TV - IMDB PUANI: 7.9)

Yıldızlar topluluğu oyuncu kadrosu ile oldukça ses getiren ve televizyon dizileri kadar ratingi olan Fİ, yayınlandığı dönemde oldukça sıkı fanları olan bir yapımdı. Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsur, Berrak Tüzünataç gibi hem sinema, hem de tv'de başarısını kanıtlamış oyunculardan kurulu ekibe sahip olan Fİ, konusu ve senaryosuyla da öne çıktı.

Konusu: Hayatta her bireyin isteyeceği hemen hemen her şeye sahip olan ünlü psikiyatrist Can Manay, aslında kimsenin bilmediği farklı bir hayattan gelmektedir. Hayatına Eti’nin girmesi ile tamamen değişen Can Manay, ismi dahil her şeyi ile yeniden yaratılan bir isim olmuştur. Bir gün taşındığı evin karşısında dans eden Duru’yu görür ve tüm hayatı alt üst olur. O günden sonra tek amacı ve hayali Duru’yu elde etmek olacaktır. Tek engeli ise Duru’nun sevgilisi ve aynı zamanda hocası olan Deniz’dir.





ATİYE (NETFLIX - IMDB PUANI: 7.7)

Netflix'in ikinci Türk dizisi olan Atiye'nin başrolünde sevilen aktris Beren Saat var. Beren Saat dışında Mehmet Günsur, Başak Köklükaya gibi değerli oyuncular da dizi kadrosundalar. Bir "gizem" dizisi olan Atiye, konusu itibari ile yerli dizilerin çoğundan ayrılıyor.

Konusu: Şengül Boybaş tarafından kaleme alınan “Dünyanın Uyanışı” adlı kitaptan esinlenerek hazırlanan dizi, genç ve güzel ressam Atiye’nin sürükleyici ve mistik hikayesini konu alıyor. Atiye, ailesi ve sevgilisi Ozan ile İstanbul'da sade ve mutlu bir hayat sürmektedir, ta ki dünyanın en eski tapınağı Göbeklitepe’de yapılan bir keşifle hayatı değişene kadar. Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten arkeolog Erhan, Atiye ile Göbeklitepe arasındaki mistik ilişkiyi gözler önüne seren bir sembol keşfeder.

7YÜZ (BLU TV - IMDB PUANI: 7.8)

Ünlü dizi Black Mirror'ın bir anlamda yerli uyarlaması sayılabilecek 7YÜZ, Blu TV'nin en farklı yapımlarından biri. 7 bölümde, 7 ayrı hikaye, farklı oyuncular. 7 bölümün çoğunun başarılı olduğu söylenebilir. Tilbe Saran, Genco Erkal, Engin Hepileri, Melisa Sözen, Cem Davran, Damla Sönmez gibi isimlerin yer aldığı dizide karakterler en karanlık taraflarıyla yüzleşiyor.

MASUM (BLU TV- IMDB PUANI: 8.5)

Haluk Bilginer'in başrolde oynadığı ve çok sevilen bir internet dizisi daha. Bilginer'e eşlik eden isimler, Ali Atay, Serkan Keskin, Okan Yalabık, Nur Sürer gibi usta oyuncular. 8 bölümlük mini bir dizi olan Masum, yayınladığı dönemde çok olumlu tepkiler almıştı.

Konusu: Emekli Baş komiser Cevdet eşi Nermin ve oğlu Tarık ile beraber bir kıyı kasabasında yaşamaktadır. Tarık'ın eşi Emel ve abisi Taner bir trafik kazasında ölmüşlerdir. Cevdet'in eski öğrencisi Yusuf Komiser, yakın arkadaşı Taner'in esrarengiz ölümünü aydınlatmak için Baş komiser Selahattin tarafından kasabaya gönderilir. Cevdet ve Nermin'in saklamaları gereken sırların açığa çıkması artık an meselesidir.

BOZKIR (BLU TV- IMDB PUANI: 8.2)

Blu TV'nin beğenilen dizilerinden olan Bozkır'ın başrolünde ünlü oyuncu Yiğit Özşener yer alıyor. 10 bölümlük polisiye dizisi olan Bozkır, oldukça olumlu yorumlar alan dijital dizilerden biri.

Konusu: Bozkır, gizemli bir cinayeti çözmeye çalışan bir başkomiser ve ekibinin hikayesini anlatıyor. Seyfi, mesleğinde deneyimli bir başkomiserdir. Genç ve delidolu olan çaylak polis Nuri Pamir ile birlikte bir çocuk cinayetini aydınlatmaya çalışan Seyfi, büyük bir gizemin içine sürüklenir.

HAKAN MUHAFIZ (NETFLIX - IMDB PUANI: 6.9)

Netflix'in ilk Türk dizisi olan Hakan Muhafız'ın (The Protector) başrolünde yer alan isim Çağatay Ulusoy. Yakışıklı oyuncu haricinde Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Burçin Terzioğlu, Ayça Ayşin Turan gibi önemli oyuncular dizi kadrosunu oluşturuyor.

Hakan Muhafız'ın konusu ise şu şekilde: Genç bir adam olan Hakan’ın İstanbul’da sıradan yaşantısı vardır. Fakat ona verilen görev Hakan’ı 15 milyonluk şehirde yaşayan herkesten daha farklı bir konuma getirir. Şehir tarihten gelen gizemli ölümsüzlerin tehdidi altındadır. Hakan hiç hazır olmasa da ölümsüzleri durdurup şehri kurtarmak zorundadır. İstanbul’un son muhafızı olma vazifesini üstlenen Hakan görevini yerine getirebilecek midir?









DİP (PUHU TV - IMDB PUANI: 7.2)

8 bölümlük mini bir internet dizisi olan Dip'in başrollerinde sevilen oyuncular İlker Kaleli, Neslihan Atagül ve Berrak Tüzünataç var. Puhu Tv'nin sevilen dizilerinden olan Dip'in konusu şu şekilde:

İstanbul Emniyet’e bağlı olarak intihar girişiminde bulunan kişileri vazgeçirmekle görevli olan Sahir, bir gün telefonuna gelen bir ihbarla, Bilge’yi bulur. Hayatı sırlarla dolu, gizemli bir bilim kadını olan Bilge’yle tanıştığı andan itibaren Sahir’in önünde yeni ve tehlikeli bir dünyanın kapıları aralanacaktır.

İkilinin eşiğinde olduğu bu kapının ardında her sır, yeni bir sırrı doğurmaktadır. Sahir ve Bilge içine atıldıkları bu büyük savaşta hem birbirlerine destek olacak hem de geçmişten, bugünden ve yarından gelen ve gelecek olan yaralarını birlikte saracaklar.





BARTU BEN (BLU TV - IMDB PUANI: 7.6)

Gülse Birsel dizilerindeki başarılı performansıyla izleyicilere kendini sevdiren ve belirli bir üne kavuşan Bartu Küçükçağlayan, Bartu Ben'de farklı bir işe imza atıyor.

Bir zamanlar reytingi bol dizilerde ve art-house sinema filmlerinde sık sık boy gösteren Bartu, birçok oyuncu için ciddi gelir ve kısa ömürlü şöhret kapısı olarak görülebilecek dizilerde oynamaktan bıkmıştır. Hızlı yaşadığı hayatı sebebiyle artık parası da kalmamıştır. Tam bu sırada karşısına oyuncu olmak isteyen kuzeni Gizmo ve senelerdir görmediği dayısı çıkar. Bir yandan dizilerde oynamadan hayatını kazanmanın bir yolunu arayacak olan Bartu, bir yandan da kim olduğunu ve ne istediğini bulmaya çalışacaktır.