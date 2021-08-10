Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş 'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

Belçika basınından Gva.be'nin haberine göre Radja Nainggolan, Beşiktaş'a geliyor. İnter ile sözleşmesini fesheden Belçikalı orta saha oyuncusunun yeni durağının siyah beyazlı kulp olacağı iddia edildi. Haberde 33 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzanacağı öğrenildi. Beşiktaş'ın Nainggolan için yılda 2,4 milyon euro artı 800 bin ero olmak üzere 2 yılda toplam 6,4 milyon euro ödeyeceği belirtildi.









3 yıldır Inter'in kadrosundaydı

2018 yılından beri Inter forması giyen Belçikalı yıldız geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Cagliari'de kiralık olarak forma giydi ve 26 Serie A maçında 1 gol attı.