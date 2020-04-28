Inter'in Şampiyonlar Ligi tarihine geçen savunma performansı!
Tarihte Bugün... Takvimler 2010 yılını gösterdiğine Jose Mourinho şaheseri yaşandı. Inter, evinde 3-1 kazandığı maçın rövanşında Guardiola’li Barcelona’ya karşı Nou Camp’ta muazzam bir bir savunma performansı gösterdi ve finale yükseldi. İşte o karşılaşma!
2009-10 sezonunda Şampiyonlar Ligi finaline giden yolda son şampiyon Guardiola'nın Barcelona'sıyla eşleşen Inter, Jose Mourinho'nun muazzam savunma taktiğiyle akıllarda kolay unutulmayacak bir performans koymuş ve rakibini elemişti.