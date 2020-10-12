İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Manchester City'nin Arjantinli yıldızı Sergio Aguero'nun peşinde... Calciomercato'ya göre İtalyan ekibi, önümüzdeki yaz Manchester City ile olan sözleşmesi bitecek Sergio Aguero'yu kadrosuna eklemek istiyor.

Şimdiden Inter'in üçüncü yılı opsiyonlu iki yıllık bir sözleşme teklifi hazırladığı ve buna istinaden Aguero'nun yıllık 7 milyon Pound düzeyinde bir ücret alacağı belirtilmekte.

Son dönemde sakatlığı nedeniyle Manchester City forması giyemeyen Arjantinli yıldızın, 17 Ekim'deki Arsenal maçında formasına kavuşma ihtimali bulunuyor.