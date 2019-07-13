Serie A devi Inter'de Şubat ayından bu yana süregelen Mauro Icardi krizi bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz sezon içinde önce kaptanlığı alınan, ardından da bir süreliğine kadro dışı bırakılan 26 yaşındaki Arjantinli santrfor, bu defa da takımının yeni sezon öncesi hazırlık kampından çıkarıldı.

Milano ekibi, resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada söz konusu kararı "Icardi, ortaklaşa alınan bir karar neticesinde Lugano'daki kamptan ayrılarak Milano'ya geri dönecek. Kendisi önümüzdeki günlerde antrenmanlarına devam edecek ve Asya'da gerçekleştireceğimiz yaz turnesinde de yer almayacak." ifadeleriyle duyurdu.

Kulübüyle 2021 yazına dek sözleşmesi bulunan dünyaca ünlü futbolcuyla ilgili transfer dedikoduları bu gelişmenin ardından iyice güçlendi. Golcü oyuncunun adı, İtalya'da son sekiz yıldır şampiyonluk unvanını elinde tutan Juventus'la birlikte anılıyordu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler