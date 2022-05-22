İnter'den, Milan'a tebrik
İtalya Ligi Serie A'da İnter'in 2 puan önünde şampiyonluğa uzanan Milan'ı ezeli rakibi Lacivert-Siyahlılar, "Tebrikler Milan. Büyük bir mücadeleydi, gelecek sezon görüşürüz" sözleriyle tebrik etti. Kırmızı-Siyahlılar da, "Teşekkürler, olağanüstü bir rakiptiniz. Gelecek sezon görüşürüz" ifadeleriyle İnter'e yanıt verdi.
İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında Milan, Sassuolo deplasmanında 3-0 kazanınca en yakın takipçisi ezeli rakibi İnter'in önünde 2 puan farkla şampiyon oldu.
Milano'daki ezeli rekabette şampiyonluğun netleşmesinin ardından dostluk rüzgarları esti. Lacivert-Siyahlılar, Milan'ı sosyal medya üzerinden, "Tebrikler Milan. Büyük bir mücadeleydi, gelecek sezon görüşürüz" sözleriyle tebrik etti.
Kırmızı-Siyahlılar da, "Teşekkürler, olağanüstü bir rakiptiniz. Gelecek sezon görüşürüz" ifadeleriyle İnter'e yanıt verdi.
İşte o mesajlar: