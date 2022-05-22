İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında Milan, Sassuolo deplasmanında 3-0 kazanınca en yakın takipçisi ezeli rakibi İnter'in önünde 2 puan farkla şampiyon oldu.

Milano'daki ezeli rekabette şampiyonluğun netleşmesinin ardından dostluk rüzgarları esti. Lacivert-Siyahlılar, Milan'ı sosyal medya üzerinden, "Tebrikler Milan. Büyük bir mücadeleydi, gelecek sezon görüşürüz" sözleriyle tebrik etti.

Kırmızı-Siyahlılar da, "Teşekkürler, olağanüstü bir rakiptiniz. Gelecek sezon görüşürüz" ifadeleriyle İnter'e yanıt verdi.

İşte o mesajlar: